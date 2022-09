El PSOE de Cádiz volverá a llevar al Pleno la creación de un Consejo Local de Bandas de Música

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz Natalia Álvarez, ha anunciado que desde su formación volverán a llevar a pleno la creación de un Consejo Local de Bandas de Música, con el objetivo de unir y coordinar bajo una misma entidad a todas las formaciones musicales gaditanas con el ánimo de que esa sinergia, mejore y las haga seguir creciendo.

Los socialistas ya defendieron esta idea en marzo de 2021 frente al arco plenario, contando con el apoyo de todas las formaciones políticas, a excepción del equipo de gobierno y el concejal no adscrito. Entonces, la concejala delegada de cultura, Lola Cazalilla, abogó por la participación de las bandas musicales en el Consejo Municipal de Cultura, a través de una mesa participativa creada ex profeso para las bandas musicales. "Bajo aquella idea justificaron su voto en contra para la creación del Consejo Local de Bandas de Música, pero ha pasado un año y medio y no han hecho absolutamente nada", ha aseverado la edil socialista. "No han escuchado al colectivo ni les han convocado, por esta razón volvemos a insistir en la creación de un Consejo Local, que es la forma de organización que demandan las propias bandas", ha afirmado Álvarez.

Estos consejos locales ya existen en otras ciudades como Sevilla, Córdoba, Málaga o Jerez de la Frontera, "y Cádiz no tiene por qué quedarse atrás, teniendo en cuenta la afición que genera en nuestro municipio y que los integrantes de las bandas son en su mayoría gente joven, que han encontrado en las bandas su primer acercamiento a la música".

La concejala socialista ha hecho hincapié en que el Consejo debería tener el compromiso de seguir formando a sus integrantes a través de cursos de solfeo y otros elementos de mejora a nivel musical, por lo que las delegaciones de Juventud y Educación deberán colaborar en el proceso. "Defendemos un Consejo Local de Bandas de Música que impulse la cultura musical, fomente los valores que la música pueda aportar al entramado sociocultural de la ciudad, dé voz al colectivo de cara a reivindicar sus necesidades ante la administración local y proteja el patrimonio de las propias bandas de música", ha concluido Natalia Álvarez.