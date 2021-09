El PSOE de Cádiz espera que se mantenga el Consejo Municipal de Cultura

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Javier Ramírez, ha mostrado su preocupación por la situación del sector cultural en la ciudad de Cádiz, "que sigue completamente abandonado por el equipo de gobierno, como se ha podido comprobar durante la celebración de las Jornadas del Consejo Municipal de Cultura". Dichas jornadas, que se llevaron a cabo durante las tardes de los días 15, 16 y 17 de septiembre, contaron con una escasa participación, "debido en gran parte a la poca difusión del evento por parte del Ayuntamiento".

Ramírez se ha mostrado muy crítico con la celebración de estas jornadas y la falta de implicación de la Delegación de Cultura, que sigue sin apostar de forma clara por el Consejo Municipal de Cultura, "una herramienta fundamental, pero en la que el equipo de gobierno nunca ha creído". En esta línea, Ramírez ha advertido que "no se puede pretender organizar unas jornadas para revitalizar las mesas de cultura y que cuenten con una alta participación si no se ha hecho un trabajo previo de información". "El primer día la participación rozó la docena de personas, una cifra muy baja para ser unas jornadas que pretendían reactivar las mesas de cultura, y que además fue decreciendo en los siguientes días", ha informado el edil. "Teniendo en cuenta estas circunstancias tendremos que interpretar las conclusiones que se extraigan de estas jornadas y si se aproximan o no la realidad", unas conclusiones que deben hacerse públicas en los próximos días ya que los participantes tenían hasta el día 20 para enviar sus propuestas o comentarios.

Respecto a algunos de los talleres, Javier Ramírez ha incidido en que, aunque impartidos por profesionales, "desconocían totalmente la realidad de la ciudad, el funcionamiento del Consejo o cómo estaban conformadas las mesas, entre otras cuestiones", una crítica que también le han trasladado al concejal socialistas algunos de los asistentes. Para el edil, la sensación ante la organización de las jornadas "es que ha sido un foro montado exclusivamente para cubrirse las espaldas si deciden disolver el Consejo Municipal de Cultura, sin ser capaces de realizar autocrítica para aclarar a qué se debe la falta de participación", algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones con temas de interés vinculados a la Delegación de Cultura y Fiestas, como son los foros del Carnaval.

"Parece que desde la Delegación de Lola Cazalilla no se está trabajando lo suficiente por algo tan importante como es poner en valor el sector cultural de la ciudad y el Consejo Municipal de Cultura", ha aseverado Ramírez, y para eso es imprescindible "contar con los agentes implicados a nivel local, contar con su experiencia y su conocimiento de la ciudad".