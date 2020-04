El PSOE pide al Ayuntamiento que pague las facturas pendientes al sector cultural

El concejal del partido socialista, Javier Ramírez, ha insistido este viernes durante la celebración del Consejo de Cultura en que desde el Ayuntamiento "no se puede dejar de lado al sector cultural" y ha recordado la propuesta de su formación sobre la necesidad de que la ventanilla única virtual que se habilite desde el Ayuntamiento cuente con personal especializado para la gestión de ayudas para los trabajadores de la cultura. "Las modalidades culturales disponen de un ámbito tributario diferente", ha explicado el concejal, "y consideramos que la concejala de cultura, Lola Cazalilla, debe hacer todo lo que esté en su mano para que esta medida se cumpla y el sector disponga de medios para afrontar la crisis lo antes posible".

Asimismo, desde el PSOE se ha puesto sobre la mesa el estado de pago a proveedores del Ayuntamiento de Cádiz, "seguimos sin saber cuándo cobrarán muchas empresas y autónomos; muchos artistas han realizado sus espectáculos y siguen pendiente de recibir ese pago, una liquidez económica que en estos momentos de crisis es imprescindible para las empresas".

Para el concejal, las empresas y autónomos del sector cultural necesitan urgentemente gestión de ayudas y liquidez, "y ambas cosas se les puede aportar desde el ámbito municipal". También resulta básico que todos los pliegos que están pendientes de licitar y que ahora están parados por el estado de alarma se pongan en marcha. "No podemos dejar a nadie atrás en esta crisis, y el sector de la cultura está resultando muy damnificado porque, por sentido común, los espectáculos con presencia de público tendrán que esperar aún bastante tiempo hasta poder celebrarse", ha señalado Javier Ramírez, "y mientras tanto nuestros artistas y creadores están viviendo una situación insostenible económicamente".

"Estas son razones más que suficientes para impulsar un verdadero plan de choque que proteja al sector", ha subrayado Ramírez, "medidas desde el ámbito municipal que garanticen la supervivencia de todas las artes escénicas, independientemente de su modalidad".

Javier Ramírez ha incidido en que se están dando "palos de ciego" porque "no se establecen prioridades ni se está realizando un estudio de los fondos económicos de los que puede disponer la Delegación de Cultura". "Si Cádiz en Danza o el festival del Títere tenían ya una partida económica y no se va a realizar, ¿no se puede emplear una parte de ese dinero para inyectar liquidez y pagar facturas pendientes?", se ha preguntado el concejal. El FIT también ha sido un asunto a tratar durante la reunión, "un festival histórico, que cuenta con una subvención estatal de 140.000 euros, ¿se está trabajando en un plan alternativo de celebración del FIT por si no se pudiese celebrar al uso y evitar la posibilidad de perder la subvención?".

Para finalizar, Javier Ramírez, ha insistido en que el sector cultural es, además, una parte fundamental para reactivar el turismo tras la crisis, por lo que le ha pedido Lola Cazadilla que "escuche a los profesionales del sector" y actúe con determinación para poner en marcha, en primer lugar, "medidas que dependan únicamente del Ayuntamiento".