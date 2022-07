El PP tacha de “vergüenza" que el Parque de la Memoria de Cádiz se quede sin Next Generation

El Grupo Municipal del PP ha criticado que el proyecto del Parque de la Memoria, que ocupará los terrenos del antiguo Cementerio de San José, haya quedado fuera de la convocatoria de subvenciones ‘Renaturalización y resiliencia de ciudades españolas 2021’, enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos europeos Next Generation. El proyecto no ha obtenido dicho respaldo, del que únicamente han sido beneficiarios 18 proyectos de un total de 90.

“Que un proyecto municipal presentado a una convocatoria de ayudas de fondos europeos no llegue siquiera al mínimo de calidad para ser subvencionable es la demostración de la falta de trabajo que hay en el Equipo de Gobierno de Kichi”, afirma el presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz.

“No se trata, como nos intentó vender la concejala responsable, de que hubiera falta de fondos. Aunque hubiera sido una convocatoria de ayudas sin límite presupuestario, Cádiz se hubiera quedado fuera por falta de calidad del proyecto presentado; no daba la talla, igual que no da la talla la concejala responsable y por ende el Equipo de Gobierno”, explica Ortiz.

“Es una verdadera vergüenza presentar algo así a una convocatoria de los fondos Next Generation, quedar el 71 de 90 presentados y, para colmo, ni siquiera llegar al aprobado. Si predicaran con el ejemplo, con tantas dimisiones como van pidiendo en todos sitios a responsables públicos de otras administraciones, la concejala debería irse a su casa”, añade.

“Es un desastre tras otro; estamos viendo pasar una oportunidad de oro con los fondos Next Generation para la ciudad y tenemos un alcalde al que le da igual todo y que no trabaja: no prepara los proyectos, no hace su tarea y además nos intentan engañar cuando se evidencia eso, que son un verdadero desastre”, insiste el dirigente popular.

“Han perdido fondos para iniciativas de comercio, han tenido que reducir a un tercio el que se suponía proyecto estrella de los Edusi en los Depósitos de Tabaco, ahora nos quedamos fuera con esta actuación… Es todo un sinsentido. Y el problema es que no reaccionan. Siguen dando palos de ciego mientras van pasando convocatorias de fondos europeos sin que consigamos nada”, agrega.

“Están aún pagando las purgas que hicieron entre los técnicos más expertos en la gestión de fondos europeos cuando llegaron. Estamos pagando con estos fracasos constantes respecto al dinero europeo el sectarismo de Kichi y los suyos, que sin enterarse de nada de lo que se había hecho en esta ciudad con esos fondos llegaron cortando cabezas a diestro y siniestro. Y estas son las consecuencias de aquella persecución sectaria, porque todos ellos eran técnicos más que cualificados que llevaban en el Ayuntamiento años y sin ninguna vinculación al Gobierno de turno. Y le aseguro que cuando gobierne el Partido Popular esta ciudad vamos a revertir esa situación. Nos vamos a volcar en todos cada uno de los proyectos que se presenten a las convocatorias públicas”, concluye Ortiz.