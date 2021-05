El PP denuncia "la falta de sensibilidad del Equipo de Gobierno con las personas con movilidad reducida"

El Grupo Municipal Popular ha lamentado a través de su concejala Nuria Álvarez, "la falta de sensibilidad del Equipo de Gobierno hacia las personas con movilidad reducida a las que -según indicó- vienen ignorando desde hace seis años". "No hay acuerdo plenario ni ruego referido a la mejora de las condiciones de vida de estas personas que consiga un mínimo de atención y dedicación, ni del alcalde ni de ningún concejal”, afirma la edil

El colmo de esta "situación de desatención permanente a los requerimientos de la concejala popular respecto a las políticas de accesibilidad" se produjo el martes pasado a la salida de la reunión de la Mesa de Personas sin Hogar, relata la edil popular.

La concejala popular solicitó acceder al servicio para personas con discapacidad que se encuentra en el IFEF, donde se celebró la reunión de la citada mesa, "para lo que tuvo que esperar veinte minutos a que se encontrara la llave de este cuarto de baño, y comprobar, pasado ese tiempo, que el aseo no cuenta con los dos asideros correspondientes a un equipamiento de este tipo tal y como se regula en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía".

Nuria Álvarez mostró ayer mismo su malestar a la gerencia del IFEF que reconoció haber recibido el ruego plenario del Grupo Popular para que se instalaran los elementos de sujeción y asideros que este tipo de servicios deben tener según la legislación vigente en la materia. “Nuestro ruego al pleno de marzo tiene como respuesta que no se puede hacer porque la pared es de pladur, pero además esto se suma a la falta de respuesta de otros tantos ruegos que hemos hecho en materia de accesibilidad, y por puesto a acuerdos que hemos adoptado, siempre por unanimidad para facilitar la vida a las personas con discapacidad. En el Pleno todo son buenas palabras, pero en la realidad no se hace nada. No se avanza. No se tiene en cuenta cuánto supone para nosotros la constante barrera hacia la normalidad," concluyó Nuria Álvarez.