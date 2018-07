El PP remitirá al Tribunal de Cuentas la prórroga del contrato de limpieza

La decisión de los concejales del Partido Popular de ausentarse del Pleno el viernes en el momento en que se votaba la concesión de una nueva prórroga del contrato de limpieza no fue algo de cara a la galería. Detrás de ese gesto había razonamientos varios que ha explicado el concejal José Blas Fernández. "En primer lugar nos fuimos porque no se tenía que haber llevado ese asunto por urgencia, dos días antes del Pleno y sin apenas información; en segundo lugar porque alteraron el orden del día, sin consentimiento de la Corporación al completo como establece la legislación; y en tercer lugar porque al convertir al Pleno en un órgano de contratación, en base a lo que decía el informe de la Secretaría General, eso hace que los concejales pasemos a ser responsables del contrato; y la abstención evitaba las posibles responsabilidades penales, pero no las civiles", explicó ayer el edil del PP, que vaticina "muchas demandas de empresas interesadas en el contrato de limpieza por esta nueva prórroga que está fuera expresamente del contrato en vigor".

Los populares ya han anunciado que van a enviar al Tribunal de Cuentas toda la documentación relativa al contrato de limpieza viaria de la ciudad y a esta nueva prórroga que se va a firmar por el plazo máximo de un año "para que el tribunal valore todo lo que se ha hecho y actúe en consecuencia", aseguraba ayer José Blas Fernández. Y es que desde este grupo se insiste en que la firma de una tercera prórroga no cuenta con suficiente apoyo legal "al mantener al frente de un contrato de 16 millones de euros una empresa que ya lo ha finalizado hace dos años".

Por todo ello, Fernández respondió ayer a las críticas del equipo de gobierno -que al finalizar el pleno el viernes calificó de "esperpéntica" y de "bochornoso espectáculo" la marcha de los concejales populares y acusó al propio Fernández de haber "perdido el norte y el decoro"- lamentando que el equipo de gobierno "actúa en el Ayuntamiento como el bombero torero". "Sólo saben dar saltos, pero no saben lidiar con los asuntos de la ciudad", añadió.

"Es muy poco serio dejar estos asuntos para última hora, dando carta blanca a la empresa para pasar las facturas que quiera al Ayuntamiento y obligando a los gaditanos a pagar las consecuencias de todo esto", denunciaba ayer Fernández, que calificó de "mortíferos" los informes de la Intervención y la Secretaría General que acompañaban a la propuesta de prórroga del contrato y que llegó a vaticinar que "hasta 2020 no habrá una nueva empresa de limpieza en Cádiz".