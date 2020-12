El PP pide que se elimine el recargo del IBI a los mayores de 65 años

El concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha pedido hoy públicamente que se vuelvan a girar los recibos el IBI del año 2020 a las personas mayores de 65 años sin el recargo que está imponiéndose en los mismos por impago en el plazo establecido.

Teruel ha recordado que desde marzo el Grupo Popular ha estado pidiendo, públicamente y en las comisiones de seguimientos del COVID, que se suspendiera, no aplazara, el cobro del IBI en determinadas circunstancias. Otra de las solicitudes que hicieron los populares es que no se cobrara recargo en recibos que –por la situación de confinamiento y restricciones- no se pagaran como en años anteriores.

“Nos encontramos ahora con muchas personas mayores a las que no se le ha mandado a casa la carta de pago y no han cumplido –como escrupulosamente hacen todos los años- con el pago de impuestos. Son mayores que no tienen domiciliados los recibos, y ellos no han tenido la culpa del desastre municipal en el cobro, en las citas previas, ni en que no funcione el Tramita. Ellos no pueden pagar un recargo que no ha sido culpa suya”, señaló Teruel.

Información y sensibilidad

El Grupo Popular ha pedido que el Ayuntamiento de Cádiz haga un esfuerzo y anule los recibos del IBI que se han girado a mayores de 65 años con recargo, para volver a girarlos sin ese aumento. Esto –indica Teruel- se debe acompañar con medidas de información y atención a esos mayores para que sepan cómo pueden pagarlo, y asegurarles, sobre todo, que no pagarán de más.

Teruel concluyó señalando que “hasta en los supermercados priorizan la atención a mayores de 65 años, el Ayuntamiento debe informar cómo se pueden pagar los recibos y no cargar ahora a estas personas su falta de organización. No podemos consentir que los mayores, después de haber sido los más castigados en la pandemia, vayan a ser ahora castigados también por el Ayuntamiento de Cádiz”