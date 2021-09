El PP pide que se desbloquee de forma urgente el programa Bajemos a la Calle

El Partido Popular va a reclamar al gobierno del Ayuntamiento de Cádiz que ponga en marcha de manera urgente el programa Bajemos a la calle, un servicio que se presta a las personas mayores para ayudarles a salir y entrar de sus domicilios, ya que por sus propios medios no pueden hacerlo. Según ha denunciado la portavoz del grupo, Carmen Sánchez, este servicio municipal lleva nueve meses bloqueado por un problema en la tramitación del nuevo contrato.

"El problema es que el Ayuntamiento no dotó con el suficiente presupuesto el pliego de condiciones que sacó a inicios de este año, y no se presentó nadie: un error más que pagan los gaditanos que -en algunos casos- dependen absolutamente del servicio que daba Cruz Roja para salir de sus casas, y que en la actualidad no se da excepto en algunos usuarios en casos realmente de extrema necesidad como acudir al médico", ha explicado Carmen Sánchez, que denuncia que debido a este problema "hay personas que llevan nueve meses encerrados en sus casas".

Ante esta situación, los populares elevarán al Pleno municipal del próximo día 24 esta reclamación de que el servicio se desbloquee lo antes posible. Y además pedirán que hasta que se adjudique el nuevo contrato, "se implementen las medidas de urgencia necesarias para que se preste con recursos propios". "Este programa es necesario, se hacía con una entidad desde hacía mucho tiempo y debe buscarse de manera urgente la manera de retornarlo para no alargar más la desazón de tantos mayores que se encuentran privados desde diciembre de salir de su casa", asevera la edil popular.