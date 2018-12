El PP denuncia defectos en las obras del carril bici en el Paseo

Farolas en el lugar proyectado para las terrazas de los bares, husillos de recogida de aguas bajo las tarimas o desagües sin pendientes son algunos de los fallos que están detectando los hosteleros del tramo del Paseo Marítimo donde se ejecuta ahora mismo la obra del carril bici en la ciudad (Glorieta Ingeniero la Cierva a Cortadura) y que han relatado el mediodía de este miércoles al concejal y candidato a la Alcaldía del Partido Popular, Juancho Ortiz, según ha indicado este partido mediante un comunicado.

El concejal ha visitado la obra del carril bici en la zona citada atendiendo la petición de varios hosteleros de la zona “que no encuentran interlocutor válido en el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento” para los problemas que están detectando en la misma. Estos hosteleros no solo se quejaban de falta de información sino de la falta de atención por parte del Gobierno Local a lo que está sucediendo en estos trabajos y que, según Juancho Ortiz, “de seguir así están condenadas a la reparación y adecuación cuando lleguen las lluvias con un coste muy superior. Mejor curar ahora la obra que no matarla después”.

Juancho Ortiz pudo comprobar sobre el terreno cómo se han colocado arquetas de recogida de lluvia justo en el sitio en el que se acordó la instalación de las terrazas de los bares afectados “lo que va a imposibilitar –de no corregirse- que el desagüe de lluvia sea el adecuado”. Del mismo modo ha comprobado el candidato popular como en contra de lo que anunciaron a hosteleros y comerciantes de la zona, la pendiente y colocación de estas arquetas no se ha realizado en el centro de la nueva calzada sino justo sobre el acerado de los comercios de hostelería que, para colmo, también ha visto como se les ocupa en algunos casos el espacio previsto de terraza con farolas que nadie sabe ahora como sortearán.

El concejal popular mostró su malestar, pero sobre todo “mi sorpresa porque se esté haciendo esta obra de esta manera, sin coordinación, sin venir a verla, sin hablar con la gente a la que está afectando directamente. Es un sinsentido. Se indignan cuando pedimos que ofrezcan información a los vecinos y hosteleros y no paramos de recibir noticias de que la gente no tiene información ninguna. Hoy salen en prensa vecinos del Paseo Marítimo diciendo que no saben nada. A mí me llaman los hosteleros porque saben que estamos encima de este asunto y en el Gobierno Local no encuentran a nadie que dé respuestas”.