El PP denuncia el abandono de las zonas verdes y de la ciudad en general

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado esta mañana el que considera intolerable "estado de abandono general de la ciudad" y el de algunas "zonas verdes como el Parque de Astilleros" en particular. En una rueda de prensa ofrecida por Juancho Ortiz, candidato a la Alcaldía gaditana en las próximas elecciones, que estuvo acompañado por los concejales Mercedes Colombo y Vicente Sánchez, el PP de Cádiz ofreció imágenes del deterioro que sufre la ciudad "desde que este equipo de gobierno llegó al poder".

"Queremos denunciar el deterioro, ya inasumible, en el que se encuentra el Parque Celestino Mutis…", dijo Juancho. "Pero más allá del hecho en sí. Más allá de la denuncia de este deterioro puntual, que abarca a una de las zonas verdes más importantes de la ciudad, esta es una denuncia general sobre el estado de abandono de la ciudad y lo que es más preocupante, la poca perspectiva que tenemos de que esto cambie…". Para Ortiz lo peor es que "no estamos hablando ya ni siquiera de falta de inversión, es falta de interés, falta de atención, falta de tensión…".

El alcaldable popular recordó que el Parque Celestino Mutis se tuvo que construir por fases, "y se abrió en 2012, en plena crisis económica del país… con mucho esfuerzo… Son 22 mil metros cuadrados de zona verde y 36 mil metros cuadrados en total contando el paseo aledaño. Una de las tres zonas verdes más importantes de la ciudad junto al Parque Genovés y al Cinco Continentes, que por cierto, tampoco existía antes del gobierno de Teófila".

En ese momento Ortiz mostró unas fotos "de ayer mismo" en el que se pudo ver el estado "de deterioro y la falta de cuidado que va a costar a los gaditanos mucho dinero de recuperar si no se hacen las labores diarias y normales de mantenimiento", dijo.

"Lo que no invierten los concejales y el alcalde en trabajo diario nos costará en un futuro mucho dinero. Porque, repito, no cuesta dinero, o no cuesta tanto dinero, pintar periódicamente… ¿Qué quieren que esas rejas oxidadas terminen por caerse, que esos bancos de merenderos haya que tirarlos definitivamente, que haya que sustituir la lona del Auditorio de Costa Rica…? Esa lona lleva así dos años y medio… dos años y medio… Ya no hay columpios, otros elementos del parque infantil están cerrados, los aparatos de gimnasia pasiva para mayores están cerrados".

Juancho recordó que en el último pleno el PP presentó una moción para que se realizara un plan de choque en la limpieza, reposición de mobiliario y adecentamiento en el llamado balcón americano, que va desde San Carlos hasta el mismo baluarte de San Roque. "Hay una falta de mantenimiento y cuidado general, pero que se acentúa muy especialmente en los parques, jardines y plazas".

"Para nosotros, que hemos trabajado de manera tan cuidadosa y tan exhaustiva el patrimonio urbano, los jardines y la limpieza de esta ciudad tantos años es algo incomprensible", prosiguió Ortiz. Para el PP, "no es comprensible, ni asumible, es que este equipo de Gobierno, ni con el anterior delegado de Limpieza y Medio Ambiente ni con el actual, ponga una solución sobre la mesa".

Durante su intervención repitió una de sus frases más utilizadas en estos últimos meses. "Cádiz no se merece esto".

Para finalizar, se le preguntó si Ignacio Romaní tiene opciones de repetir en las listas del PP, a lo que comentó que "las listas del PP van a estar abiertas hasta el último momento".