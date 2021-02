El PP defiende su política de vivienda ante el ataque de Kichi

El presidente del Grupo Municipal Popular (GMPP), Juancho Ortiz, ha salido al paso de “las enésimas mentiras” lanzadas en materia de vivienda por el alcalde José María González ‘Kichi’, “que ha demostrado una desvergüenza absoluta cuando habla de la vivienda en Cádiz. De hecho, no conoce la vergüenza. Es una mentira andante”.

En este sentido señala al respecto del balance que se ha hecho de las actuaciones de Procasa bajo su mandato, “que Kichi, que ha vendido hace dos meses un solar de Procasa en la calle Cooperativa por 4,5 millones para que un promotor haga vivienda privada, hable de especulación es tener una cara que se la pisa. La diferencia entre nosotros y él es que nosotros le expropiamos al Estado los terrenos de Astilleros y lo dedicamos a 1.400 viviendas públicas, cediendo además a la Junta suelo para que hiciera 400 viviendas de realojo”.

Ortiz lamenta que “además de mentiroso es un cobarde porque cuando habla de especulación no pone ejemplos. Y si no que se vaya a Puntales, llame a los telefonillos de los 91 pisos de Pintor Viniegra o a los 45 de la calle Usera que entregó el PP, y cuando les contesten los gaditanos que tienen allí un hogar, les diga que son unos especuladores porque las casas las hizo el PP. Que se vaya por el casco histórico y vea todas las fincas que recuperamos y entregamos para jóvenes y les diga que eso fue especulación”.

En este sentido explica que han entregado 20 pisos en dos promociones heredadas (Cruz 11 y Santa María 10) “y nos quieren dar lecciones a nosotros que teníamos una media de 100 viviendas al año. Cuando llegaron en 2015 se habían entregado 28 pisos en Abarzuza hacía 5 meses (en diciembre de 2014), se estaban construyendo 135 en la antigua Comandancia de la Guardia Civil y se había aprobado el proyecto básico de otras 28 en Doctor Marañón que llevamos esperando seis años a que las terminen, y ahí llevan 6 años dándole vueltas a esas promociones, no han comprado nada, no ha expropiado nada, al revés, venden lo que tienen en vez de hacer vivienda pública y encima nos llaman especuladores a nosotros”.

Ortiz va más allá y abunda en que “lo más destacado de Kichi en vivienda es darle Procasa a Eva Tubio, que tiene a su hermana y compañera en Servicios Sociales condenada por dar pisos protegidos a quien no le correspondía, y además agradecerle después de la condena los servicios prestados. Que tiene guasa la cosa. ¿A qué servicios prestados se refería? ¿A dar pisos a quien no se lo merecía e intentar meter en la cárcel a dos concejalas del PP?”.

Ese es el balance de vivienda de Kichi, a juicio del líder de los populares, “colocar a Tubío en Procasa, entregar 20 pisos en cinco años y medio y anunciar dos promociones más, Chinchorros y Botica 29 como si fuera lo más grande que se ha hecho en vivienda pública en Andalucía. Las dos promociones, como Doctor Marañón o Santiago 11 se las encontraron. Y que no venga con la excusa de que nosotros no lo hicimos porque nosotros, mientras que no hacíamos esas que se han encontrado estábamos con las viviendas de la Guardia Civil, con las de Abarzuza, con las de Puntales o con las de García de Sola entre otras”.