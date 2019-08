El PP sale en defensa de los técnicos del Ayuntamiento de Cádiz

El Partido Popular ha querido hacer público su defensa a los técnicos municipales. Ante las últimas decisiones del equipo de gobierno –en contra del informe de Intervención sobre el nuevo contrato de limpieza del IMD, por un lado, y del ya ex director de Turismo, por otro– el portavoz popular, Juancho Ortiz, ha querido mostrar el apoyo de su partido a los técnicos que trabajan en el Ayuntamiento, “que son en quienes nos apoyamos durante los veinte años que estuvimos en el gobierno”.

Ortiz ha querido hacer este pronunciamiento al hilo de dos de las últimas cuestiones acontecidas en la actividad del nuevo equipo de gobierno.

En primer lugar, ha salido en defensa de Intervención tras la aprobación del contrato de limpieza de instalaciones deportivas cuyas cláusulas había reparado el interventor y las declaraciones que al respecto realizaba el concejal de Hacienda, José Ramón Páez, que criticaba la “diferencia de criterios” a la hora de valorar este contrato. “Páez se tiene que dar cuenta de que esto no es Venezuela. Esto es un Estado de Derecho, que está sujeto a unas normas y unas leyes que hay que cumplir”, ha afirmado Ortiz.

En segundo lugar, el portavoz del PP se ha referido al cese del director de Turismo, Fernando García (que fue nombrado en tiempos del gobierno de Teófila Martínez) y al argumento de la demora en unos trámites como justificación de la decisión de la concejal Monte Mures. “Si la falta de tramitación de un expediente es motivo para cesar a un técnico, deberían dimitir todos los concejales de Podemos, que llevan cuatro años con la ciudad totalmente parada”, ha afirmado Ortiz preguntándose por la tramitación del contrato de limpieza, de autobuses, o de las informadoras turísticas, “por citar sólo tres ejemplos”.

Juancho Ortiz "El problema no son los técnicos, sino los políticos de Podemos, que no trabajan"

“Lo que han hecho con el director de Turismo es la excusa para justificar la inactividad política del Ayuntamiento”, ha añadido el portavoz popular, que en este caso además que el cese se haya producido en pleno verano (el 31 de julio, en concreto) y sin tener todavía sustituto, “por lo que un área tan importante como la de Turismo en una época tan fuerte como la de verano está sin dirección en la actualidad”.

“Los técnicos tienen que saber que tendrán siempre el apoyo del PP. Porque todos sabemos que la situación de los trámites en el Ayuntamiento no es por culpa de los técnicos, sino por falta de impulso político. Los políticos de Podemos no trabajan, no saben lo que es una dinámica de trabajo y no siguen el ritmo de los técnicos; ese es el problema, aunque ellos quieran culpar a los técnicos”, ha valorado Juancho Ortiz, que ha criticado también lo que ha denominado “sistema de comisarios políticos” que ha implantado el actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento “y que ya ha quedado demostrado en reiteradas ocasiones que no funciona”.