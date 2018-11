El PP recuerda su propuesta para costear el bono social eléctrico

Ante las nuevas insistencias para que el concejal del Partido Popular, José Blas Fernández, firme el convenio para la puesta en marcha del bono social eléctrico gaditano en calidad de presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz, el grupo municipal del PP ha recordado la negativa del pleno del Ayuntamiento a su propuesta de destinar 600.000 euros de los 4,6 millones de euros de beneficio que Eléctrica dio de beneficios.

En el pleno de los presupuestos de 2018, el Partido Popular presentó una enmienda en este sentido "que rechazó Podemos y Ganar Cádiz", recuerdan los populares, que en el debate sobre el estado de la ciudad volvieron a plantear esta cuestión. "No entiendo que tras nuestra alegación y la propuesta de acuerdo del debate del estado de la ciudad sea posible que el alcalde no diga absolutamente nada y ahora vuelvan los círculos de Podemos, comandados por una asesora del alcalde, a lanzar la mentira de que el bono gaditano no sale porque el PP lo bloquea. Llevamos desde julio esperando la respuesta del alcalde a nuestra propuesta, o al menos que explique qué problema tiene en destinar beneficios de Eléctrica de Cádiz a este bono", ha declarado José Blas Fernández.

El concejal del PP ha lamentado "la nueva campaña de coacciones puesta en marcha por los círculos de Podemos mientras siguen engañando a las familias gaditanas". Y ha criticado la negativa del alcalde a la propuesta de destinar 600.000 euros de los beneficios de Eléctrica porque de ese modo Endesa y Unicaja no aportarían nada (según dijo José María González durante el debate sobre el estado de la ciudad). "Que renuncie a su sillón y coloque allí a los presidentes de esas dos empresas. Ni Unicaja ni Endesa gobiernan la ciudad. La gobiernan dos partidos que dijeron que en días acabarían con la emergencia social, y ahora que tienen 4,6 millones de euros de una Eléctrica, gracias a la herencia recibida de la que nunca hablan, le echan las culpas a dos empresas privadas", ha trasladado Fernández.