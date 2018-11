El PP asegura que todos los años hizo obras de reparación en los colegios

El PP defendió este viernes que el tiempo que estuvo al frente del Ayuntamiento de Cádiz se realizaron cada año obras de mantenimiento en los centros educativos de la ciudad. Quiso contestar así a las declaraciones que la concejala de Educación, Ana Fernández, realizó el pasado jueves, tras la caída de parte del techo de un aula del colegio Celestino Mutis estando los alumnos en su interior. Fernández recordó que los centros escolares de la capital son antiguos y culpó de la situación en la que se encuentran a “los 20 años de falta de mantenimiento de los mismos por parte del PP”, además de "a la inacción de la Junta de Andalucía".

Ante estas palabras, la concejala del PP Mercedes Colombo manifestó que "es muy cansado escuchar de manera constante las mentiras del alcalde y Ana Fernández sobre el mantenimiento de los colegios públicos".

Aseguró que "este Ayuntamiento ha realizado todos los años, sin excepción, obras de mantenimiento en los colegios públicos de la ciudad como puede comprobarse fácilmente. Algunos años incluso en las vacaciones navideñas. Lo que no hacíamos nosotros era hacer un manifiesto, poema o pasodoble a los derechos de la infancia, la escuela pública y los derechos humanos cada vez que se enfoscaba una pared en un patio o se alicataba un cuarto de baño de un colegio, que es la obligación de un Ayuntamiento. A ver si se entera de una vez el alcalde que no hace más que lo que debe con los colegios públicos, pero sobre todo no hace más de lo que hacíamos antes sin necesidad de citar a seis filósofos de la pedagogía mundial para arreglar la valla de un colegio".

Añadió que "si se ha caído un techo de un colegio tres años después de ser alcalde, que mire bien, como hacíamos nosotros, si las obras de mantenimiento se están realizando correctamente, que es su responsabilidad".

Por su parte, La concejala de Ciudadanos, María Fernández–Trujillo, exigió este viernes un plan de revisión urgente del estado de mantenimiento de los colegios de la ciudad tras lo ocurrido el pasado jueves en el colegio Celestino Mutis.

Sobre este asunto, la concejala de la agrupación naranja advirtió que "no se puede jugar con la seguridad de los alumnos. Por suerte, no hemos tenido que lamentar daños personales. Hay que tener claro que el mantenimiento de los colegios es una competencia municipal, por lo que deben cumplir con sus responsabilidades".

En cuanto al informe de Intervención en el que se indica que el Ayuntamiento ha dejado de gastar más de 12 millones de euros del presupuesto de 2017, Fernández–Trujillo puntualizó que "es lamentable que se deje de gastar este dinero en las instituciones municipales cuando vemos que hay graves deficiencias. Que los alumnos dispongan de unas instalaciones dignas debe ser una prioridad del equipo de Gobierno".

La concejala denunció que "se lleva avisando de las filtraciones de agua en el colegio Celestino Mutis desde el pasado mes de abril y no han puesto solución alguna. Si están invirtiendo en mejoras, que analicen las prioridades. ¿No sabían cómo estaba este techo? ¿No sabían que venían lluvias en invierno?".

Ante estos hechos, recalcó que "se debe velar por la seguridad y el bienestar de los alumnos y docentes de los centros, por lo que no se pueden dejar pasar este tipo de hechos. Ésta es la apuesta por la educación pública de Podemos", concluyó la edil de Ciudadanos.

Un aparejador ha visitado el colegio Celestino Mutis constatando que la tela asfáltica no cumple con su cometido

Por otro lado, la concejala de Educación aseguró este viernes que "no hay riesgo de derrumbe en el Celestino Mutis" y que durante la mañana, un aparejador municipal había valorado los daños existentes en el edificio. Parece ser que este técnico ha llegado a la conclusión de que la tela asfáltica colocada por la Junta en la cubierta del edificio no está cumpliendo con su cometido, "así que vamos a comunicárselo a la Junta para que lo valoren y vean qué van a hacer para solucionarlo".

Recalcó que los centros gaditanos son "muy viejos" y necesitan "un plan de rehabilitación integral, como ya ha pedido la Flampa repetidamente desde hace años". También dijo que "asumimos competencias que no son nuestras".