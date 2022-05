Ortiz (PP): "Los únicos responsables de que Valcárcel y el Castillo de San Sebastián se caigan a pedazos son Diputación y el Gobierno"

El presidente del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha lamentado hoy la “estrategia de manipulación y engaño que el PSOE de Cádiz mantiene en su relación de acoso y derribo a esta ciudad desde que perdió la Alcaldía en 1995, hace ya casi 30 años. Y el colmo es su falta de pudor y su manipulación respecto a Valcárcel, que no tiene límites”.

El edil recordó que, "a pesar de los más de 15 años de abandono socialista de Valcárcel, desde que lo vendieron a una empresa para hotel cuando era suelo educativo, hasta que se fueron de la Junta en febrero de 2019, ha sido el Partido Popular el que en 2020 liberó para la UCA 22 millones de euros para inversiones, procedentes de remanente de tesorería no afectado de las universidades andaluzas. Cuando el PP llevaba en su programa la conversión en facultad el proyecto costaba, según decía el exrector González Mazo en actos públicos junto a Irene García, 20 millones de euros. La Junta liberó 22 millones. Que la señora García se pregunte quien incumplió su palabra con Valcárcel”.

Ortiz señala que fue la UCA la que decidió en su plan de inversiones "no incluir un solo euro de esos 22 millones en Valcárcel y sí hacerlo, medio millón en concreto, en las pistas deportivas de Ciencias de la Educación de Puerto Real. Estaría bien que eso se explicara mejor, porque si el rector o cualquier socialista quiere esperar a tener 40 millones (o lo que ahora pidan, porque curiosamente con Susana Díaz el proyecto era justo la mitad) para empezar la rehabilitación, es evidente que no quieren hacer nada en Valcárcel, que es toda una estrategia de desgaste contra el PP. En Cádiz, y en muchos otros sitios, los proyectos o se hacen por fases o no se hacen. Eso lo sabemos aquí perfectamente”.

El Castillo de San Sebastián y la "desidia" de Kichi y el Gobierno

El concejal popular también ha advertido hoy del peligro más que evidente, a su juicio, que representa "el abandono total y declarado ya en respuesta del Gobierno de la Nación a nuestro compañero Pepe Ortiz en el Congreso de los Diputados” del Castillo de San Sebastián. Juancho Ortiz fue tajante a la hora de declarar que “el único responsable de que un edificio se caiga a pedazos es su dueño; la Diputación en el caso de Valcárcel y el Gobierno de la Nación, con la complicidad de Kichi, que lo tuvo cedido por lo menos hasta 2019, en el Castillo de San Sebastián. A principios de 2015, aún con el PP, se cedió parte a la UCA para el Labimar, se habían hecho conciertos, exposiciones, se invertía anualmente al menos para que no se deteriorara. Ahora está ahí, abandonado, sin que nadie quiera hacerse cargo”.

Juancho Ortiz concluyó diciendo que “los que echaron a la Universidad fuera de Cádiz, los que vendieron Valcárcel para hotel de lujo, ahora se han empeñado en que el Castillo de San Sebastián se hunda en el mar. Lo hacen con la complicidad de Kichi que tenía cedido el Castillo y lo cerró a cal y canto, aprovechó el temporal de 2018 para no volver a abrir ni siquiera el Labimar, algo sobre lo que el rector guarda un poco entendible silencio. Luego llegará un exconcejal socialista o un afín montando una plataforma contra un gobierno del PP y dirá que la recuperación del Castillo de San Sebastián es lo único que puede salvar a la ciudad del desastre que, indefectiblemente, ellos provocan en cada década. Es una locura, sinceramente”.