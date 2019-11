El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP), Juancho Ortiz, afirmó este viernes que "el alcalde no puede mantener frente a Servicios Sociales a alguien que la Fiscalía acusa de un delito de prevaricación administrativa precisamente en el ejercicio de su labor como coordinadora de Servicios Sociales y en la entrega de viviendas sociales". El edil popular se pronunció así tras conocerse el auto del Juzgado número 1 de Instrucción dictando la apertura de juicio oral contra Pilar Tubío y la petición de la Fiscalía de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa en el proceso de adjudicación de viviendas de Matadero.

El edil popular señaló que "desde este grupo hemos sido escrupulosos con los tiempos judiciales y así continuaremos, pero es evidente que una administración púbica no puede abstraerse de un hecho indiscutible; la Fiscalía y el Juzgado aprecian más que indicios de un delito grave de prevaricación en el ejercicio del servicio público de una funcionaria, y por tanto esa funcionaria no puede estar al frente de los Servicios Sociales de la ciudad de Cádiz. La condena –si llega– ya llevará aparejada la medida laboral consiguiente, pero es potestad del alcalde dar o quitar la responsabilidad de la dirección de Área, y la situación de Pilar Tubío no admite un solo minuto más el ejercicio de esa responsabilidad”.

Los populares gaditanos también quisieron , al conocer cómo una de los artífices de la "trama falsa de Matadero" va a ser juzgada por prevaricación en la entrega de un piso de esa promoción y por falsedad documental, pedir a "los creadores de esa trama falsa que pidan disculpas al Partido Popular de Cádiz, al que atacaron de manera injusta, y cuenten ahora quiénes participaron en ese montaje para menoscabar al anterior Gobierno local".

El Grupo Municipal Popular quiere saber "dónde están ahora todos aquellos que fueron a los juzgados y a los medios de comunicación señalando a dos concejalas del PP porque –según decían– las irregularidades eran claras, cuando saben que era una de las acusadoras las que, según Fiscalía, cometía delitos de prevaricación. Habría que preguntar al anterior portavoz socialista, a UGT en la Junta de Personal y sobre todo a Martín Vila, que personó al Ayuntamiento mediante un decreto aprovechando una baja del alcalde, si ahora van a iniciar acciones legales contra Pilar Tubío por ese delito que, evidentemente, menoscaba los intereses públicos del Ayuntamiento de Cádiz".