El PP acusa a Kichi de “engañar” a los gaditanos con la factura de la luz

El presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, acusa al alcalde de Cádiz de “engañar” a los gaditanos con la factura de la luz, le recuerda que no quiso en un Pleno “rebajar el IVA a los más desfavorecidos” y afirma que Eléctrica de Cádiz tiene “beneficios, al menos seis millones”. El PP municipal reacciona así al anuncio del Ayuntamiento gaditano de que Eléctrica de Cádiz subirá el recibo e la luz desde el próximo 1 de septiembre.

Para Ortiz, “donde primero tiene que aplicarlos (los beneficios) es en el recibo de la luz, no repercutiendo ninguna subida ni de carácter nacional ni de ningún otro tipo. La carta es una justificación para no perder los seis millones de beneficio”.

El PP aprovecha para recordar un pasado conflicto: “Ha engañado a todos los gaditanos con el bono social eléctrico del que no habla desde 2018, y ahora los gaditanos se han dado cuenta que podían haberse acogido al bono estatal y no lo hicieron porque Kichi, por sectarismo y por persecución a un concejal del PP, no quiso acogerse en su momento, no quiso dar de alta a Eléctrica de Cádiz como comercializadora de referencia”.