El PP pide microbuses para llevar a los niños del Josefina Pascual hasta el Santa Teresa

El concejal del PP y candidato a la Alcaldía de Cádiz, Juancho Ortiz, propuso ayer que el traslado diario de los alumnos del colegio Josefina Pascual al Santa Teresa los próximos meses se realice con microbuses que ponga a disposición de los mismos la Junta de Andalucía. Ortiz, que atendió la petición de un representante de las familias afectadas por el cierre del comedor escolar del colegio Josefina Pascual, por las obras del techo del sótano que se ubica debajo, señaló que en este asunto "la prioridad absoluta es la seguridad de esos niños y si la Junta ha causado el problema al empezar ahora unas obras que tenía que haber ejecutado a principios de verano para que ya estuvieran listas, debe poner todas las soluciones posibles".

Más información Defensores de lo público

El concejal popular indicó que el problema no es el de la distancia entre los colegios, "sino trasladar a diario a cien niños entre monitores y madres o padres voluntarios, y eso no es de recibo. Tienen que cruzar varias vías con mucho tráfico a la hora que lo van a hacer. Lo menos que puede hacer la Junta es poner un microbús o dos para que en varios trayectos haga esos traslados". Ortiz señaló al representante de las familias afectadas que "vamos a poner todo el interés en dar una solución parcial a este desaguisado, porque lo lógico era que las obras se hubieran finalizado antes de empezar el colegio, pero si no cumplen lo menos que pueden hacer es poner todas las facilidades posibles ¿O es que nadie de la Consejería de Educación prevé que de aquí a que acaben las obras pueda llover a la hora del traslado entre colegios? ¿Cómo esperan que entre dos o tres monitores y dos o tres padres trasladen a cien niños por todo el frente de La Caleta un día de lluvia o con temporal?".

El concejal indicó que "afortunadamente tanto el Josefina Pascual como el Santa Teresa disponen de espacio en la propia puerta donde habilitar reservados para que el microbús haga el traslado puerta a puerta causando, en lo posible, menor perjuicio a los niños y familias del que ya se les va a causar".