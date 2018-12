El PP pide una actuación urgente en el Castillo de San Sebastián

El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular y candidato a la Alcaldía, Juancho Ortiz, pedirá al equipo de Gobierno un plan de actuación urgente en el Castillo de San Sebastián ante el más que previsible estado de deterioro en el que se encuentra el histórico inmueble tras tres años y medio de abandono y los daños causados este verano por falta de vigilancia durante las obras realizadas en el acceso del Paseo Fernando Quiñones.

Juancho Ortiz señaló que “la solución al deterioro de una joya del patrimonio de esta ciudad como es el Castillo de San Sebastián no puede ser la inacción o la desidia. Dejar caer poco a poco un inmueble como éste para luego lamentarse es inadmisible. En 2016 y antes de este verano habíamos denunciado el estado de deterioro del Castillo, cuando no había excusas del vandalismo, pero es que estamos a final de año y no sabemos nada de la anunciada valoración de daños en el Castillo y en las instalaciones del Ceimar durante las obras del Paseo Fernando Quiñones. Se supone que esos daños hay que reclamarlos al responsable, sea el Gobierno de la Nación o sea el propio Ayuntamiento, y sobre todo repararlos”.

El concejal popular también quiso recordar que hasta 2015 “y después de mucho esfuerzo por parte de Teófila Martínez, se consiguió invertir en el Castillo y mantenerlo en buenas condiciones con claras opciones de futuro. Fruto de ese trabajo fue la cesión en enero de ese 2015 a la UCA del espacio que ocupa ahora allí, las exposiciones que dieron vida a unas casamatas rehabilitadas, la celebración de los conciertos de la Libertad y los proyectos de rehabilitación de los cuerpos de guardia que se aprobaron. Hay más de 11 millones de euros invertidos de todos los españoles que no se pueden tirar a la basura por la falta de interés de un equipo de Gobierno incapaz y de un alcalde que simplemente no trabaja, porque no quiere o porque no sabe”.

Juancho Ortiz no entiende “la inacción municipal en un edificio que está ahora mismo bajo la responsabilidad del Consistorio”. Los populares entienden que el convenio que firmaron en 2013 Gobierno y Ayuntamiento, y que contempla una prórroga de cuatro años está en vigor hasta 2021 ante la solicitud cursada en marzo de 2017 para su renovación y el silencio del Gobierno de la Nación.