El PP de Cádiz pide "soluciones urgentes" para el personal de Parques y Jardines

El presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, acompañado de los concejales Carmen Sánchez y José Manuel Cossi, ha mantenido esta semana una reunión con representantes del Sindicato Servicios de Contratas, Concertadas y Servicios públicos (SSP) y del personal de la empresa Raga, adjudicataria de los servicios de Parques y Jardines de la ciudad, en la que estos últimos les trasladaron sus quejas por la situación laboral en la que se encuentran el más de medio centenar de trabajadores de la misma.

Los trabajadores de Parques y Jardines mostraron a los populares, según una nota lanzada por el PP, su preocupación por “las condiciones de trabajo que tienen en la actualidad y por la falta de coordinación de la concejala responsable del área, que ha optado —según nos denunciaron— por no asistir a las reuniones semanales que deben servir parar velar por el cumplimiento de las condiciones recogidas en el pliego que ganó la empresa, tanto en beneficio del estado de los parques y jardines de la ciudad como en las condiciones laborales de estos trabajadores”.

Uno de los puntos más conflicitivos de la situación del personal de Parques y Jardines, según denunciaron sus representates al PP, es la pérdida de mejoras que han sufrido al no recoger el actual pliego los acuerdos de empresa que la plantilla alcanzó con la anterior adjudicataria. Los miembros del SSP recordaron a los concejales populares que habían advertido incluso por escrito a la concejala delegada de Medio Ambiente que el pliego debía recoger esos acuerdos de empresa, tal y como se había hecho en similares procesos en ayuntamientos como los de Zaragoza, El Puerto de Santa María o Madrid, si no se quería llegar a una situación de precariedad que es la que actualmente sufren.

Juancho Ortiz lamentó que estos trabajadores “no encuentren en la concejala responsable la más mínima empatía para resolver los muchos problemas que tienen. Nos denunciaron sentirse como trabajadores de tercera a los que se les ha obligado a emprender un camino judicial que, como la mayoría de las veces, puede enternizarse. Lo que se une a los muchos problemas que ya tienen: uno de los más importantes la situación de dos personas, actualmente de baja, que no tienen clara su subrogación a la nueva empresa. Desde eso a la pérdida de pluses e incentivos, pasando por la prohibición que tienen para usar los servicios del Parque Genovés. Y todo bajo la dirección de anticapitalistas y comunistas que en la teoría lo tienen todo muy claro pero en la práctica no se aclaran. No pueden estar todo el día hablando de los derechos de los trabajadores y ni siquiera atender al personal de las contratas que dependen de ellos”.