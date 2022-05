El PP de Cádiz habla de un problema de "dejadez" y "falta de interés" en la limpieza de las playas

El Partido Popular de Cádiz ha restado importancia al hecho de que la playa de la Caleta haya perdido la bandera azul este año. Algo que considera "un hecho puntual que responde a los parámetros de análisis del agua de baño que se usan como uno de los criterios para su concesión", por lo que entiende que "se recuperará si no existe un incidente concreto y pertinaz en el tiempo que esté afectando a ese parámetro, lo que parece descartable". Pero más allá de eso, el presidente de los populares gaditano, Juancho Ortiz, ha querido llamar la atención sobre la "dejadez" y "falta de interés" que le achaca al equipo de gobierno de Kichi en la limpieza y cuidado de las playas.

"El problema es la dejadez en la limpieza, como en el resto de playas y, desgraciadamente, el resto de la ciudad", ha trasladado Ortiz respecto a las playas señalando las "quejas generalizadas de los gaditanos respecto a la limpieza en la playa; en todas ellas, en Santa María, Victoria, Cortadura, y por supuesto en La Caleta, donde los bajos del Balneario es un constante motivo de queja más que comprensible”.

A estos problemas de limpieza suma otras incidencias que se han producido en las playas estos últimos años. "Pasaron por alto que no hubiera policías patrullando, con lo que eso supone en pérdida de seguridad y tranquilidad para los gaditanos; pasaron por alto que la limpieza se inicie a las 12.30 en algunos casos, que los módulos estén deteriorados, que las duchas y los lavapiés están más tiempo atascados que funcionando. Y todo eso, además, nos cuesta 300.000 euros más que antes con esa municipalización que ha supuesto un gran fracaso para la ciudad”, ha argumentado el presidente del grupo popular.

Por ello, Ortiz ha instado al alcalde a "dejar de echar balones fuera y asumir su responsabilidad en lo que le toca". "No puede tratar la playa como un asunto menor porque no lo es", ha añadido, asegurando que su partido no politizará la pérdida de la bandera azul "como sí hicieron otros en el pasado cuando, por supuesto, existía también el parámetro de excelente para calificar la calidad de las aguas del baño y se conseguía de manera constante en todas las playas excepto en un hecho aislado".

"Siempre hemos dicho que las playas son la joya de la corona en Cádiz, y siempre hemos insistido en que debe volcarse todo esfuerzo municipal en mantenerlas con la reputación que se ganó años atrás al respecto", ha manifestado Juancho Ortiz, que insiste en la vital importancia de las playas para el turismo "motor económico de la ciudad quieran o no Kichi y Vila". "Y las ocurrencias y experimentos que nadie ha pedido en la ciudad solo pueden hacer que esa imagen de calidad y de playas excelentes y familiares que tenemos se vaya perdiendo, algo que Cádiz no se puede permitir”, concluye.