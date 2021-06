El PP de Cádiz critica el "escarnio municipal a Pemán"

El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha pedido a la sociedad civil gaditana que se una a la propuesta que llevarán a pleno en el mes de julio para revisar las actuaciones que viene acordando el equipo de Gobierno en torno a la figura del escritor y periodista gaditano José María Pemán, y que suponen, a su entender “un escarnio municipal a Pemán que nadie entiende y, sobre todo, nadie ha pedido”.

Ortiz recordó que la retirada de la placa de la casa natal del escritor gaditano, obra del escultor Juan Luis Vasallo, es la tercera acción de “castigo” que ejecutan Kichi y su grupo tras la retirada del busto que había en el patio de esa misma casa en la calle Isabel la Católica y del nombre del Teatro Pemán del Parque Genovés. Las acciones que se están realizando desde San Juan de Dios para borrar la memoria y la figura de un gaditano que -tal y como se indicó días atrás- trascendió lo político y destacó en muchas otras facetas “está causando un malestar evidente en buena parte de la sociedad gaditana a la que pedimos ahora que se unan apoyando la revisión de estas acciones”.

Los populares también quieren agradecer a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico su decisión de encargar un informe a los servicios jurídicos ante la retirada de la placa en la casa natal de José María Pemán. El Grupo Popular espera que -tal y como claman muchos gaditanos- en estas decisiones se aplique el verdadero sentido de la Ley de Memoria Histórica, y pese más el valor artístico e histórico de la obra del reconocido escultor gaditano José Luis Vasallo. Lo que queremos es que la Junta “vele por el patrimonio cultural que significa la figura del escritor y periodista gaditano frente a quienes solo se mueven por el odio y la revancha”

Juancho Ortiz concluyó recordando que el Grupo Popular ha pedido de manera reiterada al Equipo de Gobierno y a Kichi que abandone “la política sectaria y frentista que en Cádiz nadie ha pedido y nadie espera". "Que deje de dividir a los gaditanos en bandos y se dedique a resolver los problemas reales de la ciudad que son muchos y algunos muy graves. Mucho me temo que este interés por estar revisando lo que pasó hace noventa años se debe a que la revisión de lo que está pasando ahora en la ciudad no hay quien la sostenga; entre la falta de viviendas municipales, la falta de proyectos que alienten la inversión en la ciudad, la falta de policías en las playas y la falta de soluciones para las personas sin hogar a Kichi no le queda otra que decirles a los gaditanos que lo que va a solucionar él es el pasado”, ha manifestado.