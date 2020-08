El PP de Andalucía rechaza que Cádiz cambie el nombre de la avenida Juan Carlos I

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha rechazado este viernes que el equipo de gobierno de Cádiz haya propuesto la sustitución del nombre de la avenida Juan Carlos I por el de avenida de la Sanidad Pública, toda vez que cree que del alcalde de Cádiz, José María González, "se equivoca aprovechando este momento para darle mayor ritmo al proyecto republicano en el que se encuentra".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Nieto cree que esto "hay que pararlo en la instituciones de manera democrática" de modo que "hay que conseguir que el Ayuntamiento de Cádiz, o cualquier otro ayuntamiento, no adopte la decisión que se está tomando".

No obstante, ha explicado que esto no significa que vaya a poner en cuestión "el carácter democrático y el derecho que tiene cualquier partido político a pronunciarse en la línea que considere".

"No comparto en absoluto esa actitud, creo que el rey Juan Carlos I fue el que trajo a España la democracia, el que en su mano tuvo conseguir que España tuviera una Transición pacífica o que hubiese habido una continuación de la dictadura, que podía haber sido una tragedia, y él optó por hacer una Transición que ha sido estudiada en las mejores universidades del mundo", ha sostenido el dirigente del PP-A.

Así las cosas, Nieto ha reconocido que el rey emérito "probablemente se haya equivocado en algunas cosas en su esfera privada, pero que eso no le resta valor al trabajo que ha hecho en lo público".

Por tanto, ha dicho que no comparte la postura de Podemos, partido que "no entiende esa faceta institucional que tiene un partido cuando entra en el Gobierno". "El ideario político de Podemos no entiende de límites, no sabe que cuando se gobierna se gobierna para todos, no solo para los que te han votado", ha censurado.

"Un gobierno tiene que ser un gobierno de todos", ha recalcado José Antonio Nieto, que ha advertido de que, por el contrario, en Cádiz "se activa un Gobierno que beneficia a los que votan a Podemos y en el que se tienen que aguantar los que votan a otros partidos políticos". Esto, a su juicio, "refleja el peligro de tener a determinado partido al frente de instituciones", de ahí que opine que los ciudadanos por tendrán que recapacitar de cara a futuras elecciones.

También ha dicho el portavoz parlamentario del PP-A que el hecho de que no esté de acuerdo con esta formación no es motivo suficiente para que se ausentara de cualquier órgano que estuviera presidido por alguno de sus miembros, esto para criticar la ausencia del PSOE-A y de Adelante en la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia de la Covid-19 constituida en el Parlamento.

"Entiendo la democracia y la democracia es precisamente dejar al lado todo lo que suponga una rivalidad entre partidos políticos a cambio de conseguir que se pueda debatir en libertad. Puede que no esté de acuerdo con lo que diga pero defiendo que lo puede decir cualquiera", ha zanjado