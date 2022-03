El PP de Cádiz asegura que los Presupuestos son "inservibles"

El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular José Manuel Cossi ha calificado hoy de “inservibles los presupuestos acordados por el equipo de gobierno y el PSOE para 2022. Es un presupuesto que responde a la gestión de Kichi de estos casi siete años, flojera y ruina. Ni recogen las inversiones que Cádiz necesita, ni da respuesta a los problemas de los gaditanos. Lo califican de expansivos porque aumentan en 10 millones de euros, y la mitad va para pagar a los bancos y la otra para aumentar el gasto corriente. Pagar más por unos servicios municipales cada vez peores, no es el tipo de gestión que Cádiz necesita. Aquí lo único expansivo que hay es la verborrea del alcalde”.

Cossi lamenta que “la estructura del presupuesto es tan lógica cómo que es un corta y pega del año 2018. Las inversiones nunca hechas en vivienda, instalaciones deportivas o edificios culturales se repiten, y evidentemente se repetirá su no ejecución. Todo lo que importa realmente a la ciudad lo asocian a vender o no el hotel. Y el problema es que no sienten vergüenza alguna, en traer los mismos números una y otra vez”.

El concejal popular también explica que las cuentas no son el Presupuesto para la recuperación que todos demandábamos: “Llevamos año y medio pidiendo un presupuesto que recoja la nueva realidad de la ciudad tras la pandemia y la crisis que motivó, no se dignan a hacer un presupuesto en 2021, y cuando lo hacen copia literalmente partidas de 2020, usando el aumento que le viene en los ingresos de las PIE en gasto corriente y en pago de los bancos, sin inversión nueva alguna, sin que los gaditanos vean ni una sola mejora en nada; seguimos teniendo peor limpieza que hace seis años, peor transporte, cero viviendas municipales de nueva creación, y cero inversión en edificios sociales, culturales o deportivos”.

Cossi ha criticado del mismo modo el fondo de estas cuentas municipales como las formas en las que se ha gestionado su camino hacia el pleno del lunes; “se nos entrega un borrador sin anexo de inversiones, sin comparativa con el presupuesto en vigor, y tras estudiarlo nos encontramos en prensa una pelea ficticia entre socios de gobierno, una especie de 'Escenas de matrimonio' que se resuelve con la modificación del 0,3 por ciento de los presupuestos. A partir de ahí ya Vila dice que son los presupuestos que Cádiz necesita. Una tomadura de pelo hacia el Pleno, pero sobre todo hacia los gaditanos. Una escenita de celos por el acercamiento cada vez más descarado del PSOE a Kichi”.

Los populares gaditanos concluyen anunciando, para el Pleno de este lunes 21, el voto negativo a un presupuesto que “en esencia es una mentira más, una patada hacia adelante para seguir sin resolver un solo problema de los gaditanos. Y lo más lamentable de todo lo visto en estos días es la falta de respeto socialista con vecinos y colectivos; les vendieron el pasado miércoles, después de la Comisión de Hacienda previa al Pleno de Presupuesto, que supeditaban su voto favorable a las peticiones hechas si el equipo de gobierno tiene la humildad de recogerlas en el documento final… y evidentemente tras esa comisión no se ha cambiado una coma, porque si no sería nula su tramitación en el Pleno; un gran paripé y un gran engaño a los gaditanos, aunque en eso el PSOE tiene experiencia de más de tres décadas”.