El PP de Cádiz pedirá en el Pleno celeridad para la licitación de las obras de mejora en la barriada de La Paz

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz (GMPP) defenderá este jueves 22 de diciembre en el Pleno una propuesta para pedir celeridad al Equipo de Gobierno en la licitación y ejecución de las obras de mejora del entorno urbano de la Paz con un doble objetivo: "no poner en peligro el dinero destinado a la misma —1,2 millones de euros de fondos europeos tramitados por la Junta dentro del Área de Rehabilitación Integral La Paz—, y facilitar la accesibilidad a las 307 familias afectadas que ven como el Ayuntamiento ha olvidado sus obligaciones respecto a la accesibilidad a los bloques, que sí cuentan ya, en su mayoría, con los ascensores que está instalando la Junta de Andalucía".

El presidente del GMPP, Juancho Ortiz, ha explicado precisamente que "mientras que la Junta arregla fachadas y cubiertas e instala ascensores para 300 pisos, los vecinos llevan esperando dos años a que el Ayuntamiento licite su parte", que consiste precisamente en dar accesibilidad a esos bloques, junto a la renovación del mobiliario urbano, alumbrado y saneamiento de la zona de Santo Domingo de la Calzada, Eduardo Benot y Rafael Picardo O´Leary.

La propuesta popular señala en su exposición de motivos que la Junta de Andalucía publicó en abril de 2020 la concesión oficial de 4,8 millones de euros para actuaciones en la Barriada de la Paz. Tanto los 3,6 millones de euros que ha gestionado directamente la Junta, como los 1,2 millones asignados al Ayuntamiento para su parte de la obra, tienen un plazo de justificación que acaba en junio de 2023 según la normativa europea.

El edil popular también recordó hoy que "lo más gracioso del asunto —o patético, según como se mire— es que, en abril de 2020, cuando se conoció la concesión de la ayuda, salió Martín Vila a pedir celeridad a la Junta para cumplir su parte del convenio. Sí, Vila, el mismo que lleva ocho años estudiando el pliego de transporte. Y ahora resulta que, dos años y pico después, la Junta está acabando su parte y él todavía no ha sido capaz de adjudicar la obra. Cuando perdamos más de un millón de euros que la Junta, el malvado PP, destinó junto a otros 3,6 millones a la Barriada, saldrá hablando del olvido de la Junta con Cádiz y esas mentiras recurrentes del Equipo de Gobierno”.

Juancho Ortiz ha concluido lamentando que "Adelante Cádiz solo use la Barriada de la Paz y los barrios que ellos llaman populares para hacer demagogia, pero cuando le toca invertir, aunque no sea dinero municipal, ni licitar una obra saben; en la Barriada solo ha invertido la Junta desde 2019, y el Ayuntamiento hasta 2015, sin que desde esa fecha se haya puesto un solo euro municipal en la zona. Llevan ocho años dándole coba a todo Cádiz, y esto no es más que la enésima demostración de la falta de trabajo y cumplimiento de este Equipo de Gobierno".