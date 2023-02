El PP de Cádiz pide a Kichi que deje de engañar a los monitores municipales despedidos

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha pedido hoy públicamente a Kichi que deje de engañar a los monitores municipales que, hasta abril del pasado año 2022, han venido impartiendo cursos, talleres y actividades ocupacionales en centro municipales del Mayor, del Bidón y de la Fundación Municipal de la Mujer.

Juancho Ortiz ha recordado que en mayo de 2022 el Grupo Popular ya llevó a pleno una propuesta, que se aprobó por unanimidad, para que se buscara una solución al despido de estos 50 trabajadores municipales. “El alcalde se comprometió con ellos ese día en el pleno a buscar la mejor solución posible para ellos, además de dedicarnos a toda la oposición su habitual discurso demagógico sobre quien puede dar lecciones de defensa de los trabajadores. Y lo que ha hecho al final es despedirlos y los ha mandado al juzgado a reclamar su puesto. El que lo gane entra y el que no se queda en la calle. Si no fueran su responsabilidad lo mismo les hubiera dicho que quemaran todo Cádiz para ser escuchados”, señaló el edil.

"Mil gaditanos afectados, 50 monitores despedidos y el PSOE escondido"

El concejal popular recordó que el despido de los cerca de 50 monitores lo hizo Adelante Cádiz utilizando para ello la reforma laboral del PSOE y Unidas Podemos. “Entre todos ellos se han cargado una actividad que desde hace décadas era disfrutada y muy valorada entre los gaditanos. Más de mil personas, entre ellas muchos mayores y mujeres disfrutaban de talleres, yoga, pintura, y un sinfín de actividades. Ahora los dejan tirados, como a los trabajadores, y el portavoz socialista en la ciudad ni siquiera dio la cara en el pleno. El PSOE, como viene haciendo desde 2015, cuando se trata de criticar a Kichi, calladito y levantando la manita para todo”, aseguró Juancho Ortiz.

Los populares llevarán el próximo jueves a pleno una propuesta que la que se insta a cumplir el acuerdo plenario de mayo de 2022 para que estos monitores sean contratados y no se les obligue a pelear en el juzgado su puesto de trabajo “que es lo que ha hecho Adelante Cádiz mientras no para de dar lecciones de supuesta defensa de los derechos de los trabajadores a todo el mundo. Lo que esperamos es que no vayan a seguir mintiendo en campaña electoral después de ocho años haciendo lo que les ha dado la gana con estos y otros muchos trabajadores municipales”, concluyó Juancho Ortiz.