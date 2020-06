El PP denuncia que el convenio con ADIF para la plaza de Sevilla "va a hipotecar a los gaditanos"

El presidente del Grupo Municipal Popular (GMPP) del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha lamentado que el Equipo de Gobierno siga adelante con el que calificó como “leonino” convenio para Plaza de Sevilla cuyo resultado será “hipotecarnos por 17 millones de euros para asumir lo que el Gobierno de Sánchez e Iglesias no quiere asumir de los ejecutivos anteriores. 17 millones nos costará a los gaditanos la renuncia del alcalde a pelear con Adif la operación Plaza de Sevilla. La falta de previsión y valentía hará que ese dinero que se va a gastar ahora la ciudad y que no tiene, se pudiera destinar a políticas sociales que tanto se van a necesitar”.

Juancho Ortiz recordó que ya en abril del año pasado, cuando el Gobierno Local quiso llevar por primera vez este convenio a Pleno y fue retirado por la oposición, se advirtió desde el grupo municipal y parte de la opinión pública que "este era un acuerdo que perjudicaba claramente a la ciudad y que, si esta es la forma en que se iba a desatascar la operación en la plaza de Sevilla, nosotros y cualquiera podría hacerlo, porque simplemente es asumir que la otra parte no cumple con lo acordado y es la ciudad de Cádiz la que se echa a las espaldas una inversión que, ahora mismo, no puede asumir”.

"Una deslealtad y un capricho"

Según el PP, el Equipo de Gobierno aún no ha explicado por qué renunció a la construcción del aparcamiento subterráneo para el que contaba en 2015 con financiación de cinco millones de euros “y ahora tiene que asumir, además de un coste muy superior, lo que ADIF no puede hacer por no haber vendido sus parcelas tal y como se contemplaba en el convenio de 2008 para financiar su parte de la operación”.

Ortiz indicó que este acuerdo, "además de leonino nos va a hipotecar, era obligación del Estado hacerlo, desatascar una operación no es renunciar a nuestros derechos para que Vila justifique sus errores con el aparcamiento al que renunciaron en 2015". Para el edil popular esta operación "es una deslealtad con Cádiz y la demostración del desastre de gestión al que nos tiene acostumbrado el alcalde y sus concejales. Cinco años después de llegar a San Juan de Dios hay un déficit claro de aparcamiento, Plaza de Sevilla nos va a costar 17 millones de euros y la carretera industrial es un embudo donde PSOE y Podemos, por mucho que digan, no aseguran que llegará la Comisaría Provincial”.