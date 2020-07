El PP pregunta por qué el Ayuntamiento no ha actuado en el caso de homofobia del Servicio de Socorrismo de Playas

La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP), y miembro del Consejo de Administración de Cádiz 2000, Maite González, pregunta a Lorena Garrón, concejala de Feminismos y LGTBIQ+, por qué no se ha actuado desde esa delegación contra el caso de homofobia que fue denunciado en la empresa municipal Cádiz 2000 por una socorrista y un enfermero del Servicio Municipal de Socorrismo de Playas hace ya quince días.

La edil popular ha recordado que “desde hace muchos años, con el anterior gobierno del PP y en el pasado mandato, cuando se tenía conocimiento por parte de la Fundación de algún caso de homofobia, o de agresión, insultos, acoso a mujeres, por requerimiento de la Concejala Delegada y/o la Gerencia, desde la Fundación de la Mujer se ponían en contacto con la persona afectada y ponía a su disposición todas las herramientas para su defensa, tanto social, psicológica y jurídica. Que se haya denunciado en una empresa municipal un caso de esta índole y la concejala responsable no haya puesto a servicio de esta trabajadora los servicios de la Fundación primero es muy raro y grave, y segundo se pone en evidencia que no se está cumpliendo con los principios y actuaciones que vienen expresamente previstos en el Plan LGTBIfobia”.

De hecho, concretamente en el Plan entre las actuaciones que se contemplan es la de difundir la información sobre los recursos municipales y el acompañamiento que ofrece el Ayuntamiento para los colectivos LGTBI.

El Plan municipal contra la LGTBIfobia dispone entre sus principios la igualdad de trato y no discriminación. En ese se señala expresamente que …se encargará de coordinar, en el ámbito municipal, todas las acciones encaminadas a hacer efectivo el derecho a la igualdad, dignidad e intimidad, independientemente de la orientación sexual, identidad de género o sexo registral presente o pasado, y a la no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad o expresión de género, en los ámbitos tanto públicos como privados, en particular, en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural, sobre las que el Ayuntamiento de Cádiz tenga competencias.

Maite González recuerda que el propio plan, en su página 44 incide en que “…no se va a limitar a la adopción de medidas específicas a favor de las personas LGTBI, sino que va a movilizar toda la política municipal, desde la propia organización interna, servicios, áreas y departamentos, con el objetivo de transformar tanto la documentación como las prácticas y actuaciones municipales, en la búsqueda de una administración inclusiva, integradora y que vele por los derechos de toda la ciudadanía sin distinción.” Teniendo estas premisas aprobadas en un documento oficial, la concejala popular se ha preguntado qué han hecho al respecto: “¿Cómo es que no se le han ofrecido a esta chica? Si no se cumple el Plan para la LGTBIFOBIA ¿para que lo tenemos? ¿Cómo es posible que no se haya actuado según las indicaciones del Plan que tenemos aprobado?”