Óscar Torres denuncia "la falta de gestión en los asuntos que influyen en el dia a día" en su balance de 2022

El candidato del PSOE a la Alcaldía y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha hecho un balance sobre la gestión del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz y los retos de cara a los últimos meses de legislatura, que finalizará en mayo de 2023.

El portavoz se ha sido tajante al señalar "la falta de gestión en los asuntos que influyen en el día a día de los vecinos", como la principal deficiencia del equipo de gobierno, y ha señalado los servicios municipales relacionados con la limpieza de las calles, el mantenimiento urbano o el transporte público como algunas de las asignaturas pendientes en 2022, "al igual que ha pasado en años anteriores", ha incidido.

Por otra parte, también ha hecho referencia a la necesidad de gestionar de forma "mucho más diligente" las ayudas que el Ayuntamiento está recibiendo de otras administraciones, "el control de los fondos Next Generation o de las subvenciones del Gobierno central, por citar solo algunos ejemplos, son una gran oportunidad para mejorar nuestra ciudad", ha aseverado Torres, "por esa razón es imprescindible trabajar con planificación de cara a las licitaciones, cumpliendo los plazos que marca la normativa y evitar la pérdida de una sola inversión para Cádiz". "No se puede permitir la pérdida de 311.000 euros como ha ocurrido con la subvención para el Baluarte del Orejón, o que queden permanentemente desiertas licitaciones en las que está en juego el arreglo de nuestro centro histórico, como ocurre en la rehabilitación de Candelaria", ha argumentado Óscar Torres, que también ha enumerado algunas de las actuaciones urbanísticas que se han hecho realidad gracias al apoyo del Gobierno central como es el caso del Museo del Carnaval, la rehabilitación de la Iglesia Castrense o las viviendas del Cerro del Moro, la calle Santiago, Botica, Pericón de Cádiz o Calderón de la Barca, entre otras promociones.

La aprobación de las cuentas municipales correspondientes al año 2022 ha sido valorada por Óscar Torres, quien ha recordado que estas cuentas "tienen sello socialista", porque desde su formación política, "en lugar de permanecer en el no por el no, preferimos aportar y, una vez aceptadas nuestras exigencias en materia de comercio, participación ciudadana, deporte y vivienda, facilitamos que la ciudad contase con unos presupuestos actualizados, que es garantía de un mejor funcionamiento siempre que, quien gobierne, esté dispuesto a trabajar al 100%", ha puntualizado el portavoz. De hecho, en esta línea ha advertido que la redacción de unos presupuestos de cara al 2023 debe ser uno de los objetivos del equipo de gobierno, "porque la celebración de elecciones no puede ser una excusa para dejar a la ciudad parada ni para caer en el conformismo".

"La gestión de la ciudad, de sus servicios públicos, mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas, esos deben ser los retos de quien gobierne Cádiz", ha aseverado el candidato socialista, "el 2023 debe ser empezar con una ciudad viva y con presupuestos, con ambición por buscar nuevas oportunidades, con los retos de luchar contra la despoblación y posibilitar el acceso a la vivienda siempre presentes, escuchando a los gaditanos y gaditanas, y visitando los barrios, algo de lo que el equipo de gobierno está totalmente ajeno", ha concluido el candidato a la alcaldía.