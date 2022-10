Óscar Torres sobre su posible candidatura en el PSOE de Cádiz: "Cuando llegue el momento, ya se verá"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, sigue sin dar pistas acerca de su futuro y si se va a presentar al proceso interno de primarias de los socialistas que tendrá lugar en la primera quincena de diciembre. A las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa celebrada en Gaspar del Pino, Torres se ha limitado a responder con un lacónico "cuando llegue el momento, ya se verá", que ni confirma ni desmiente.

El también secretario de Organización de la Agrupación Local Socialista ha añadido que "todavía no ha llegado el proceso y no se pueden presentar ni siquiera las candidaturas". En este sentido ha aclarado que "debemos estar concentrados en lo más importante que es buscar soluciones para la ciudad, que es lo único que me preocupa y me obsesiona desde que asumí la portavocía del Grupo Municipal".

Torres ha afirmado que aún quedan más de dos meses para este proceso "pero si estoy pidiendo que el alcalde no deje de trabajar ni un minuto en beneficio de los gaditanos, nadie entendería ni desde un punto de vista interno y también de la ciudadanía que no me dedicara a trabajar por y para la ciudad".

Óscar Torres es el nombbre que se está barajando para encabezar la lista oficialista que tendría que acudir a las primarias ya que la ex concejala Rosa de la Flor va a acudir a las mismas, tal y como anunció el pasado lunes. Sobre esta intención, Torres ha querido expresarse como secretario de Organizacion "por lo que no puedo entrar a valorar ni a evaluar cualquier precandidatura que se pueda presentar hasta el 21 de noviembre, que es la fecha límite".

Por ello, ha aclarado que "debo mantener la objetividad y la discreción y esperar el momento. Parte de mi responsabilidad es que el proceso se desarrolle con la máxima normalidad posible".