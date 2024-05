Óscar Torres: "La Junta le está diciendo a Bruno García que se busque la vida con el nuevo hospital de Cádiz"

Para Óscar Torres, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, no existe ninguna duda sobre el motivo del "esperpéntico espectáculo" que Catalina García ofreció este lunes en su visita a la ciudad declarando que el suelo para construir el nuevo hospital de Cádiz debía negociarlo el propio Consistorio gaditano: "La Junta, Moreno Bonilla, Antonio Sanz y la consejera de Salud le están diciendo a Bruno García que se busque la vida".

"Ayer, Bruno García, alcalde de Cádiz, con la complicidad de la consejera de Salud, enterró definitivamente el proyecto del nuevo hospital de Cádiz", extrae el socialista de la aseveración de la consejera en la que metía al Ayuntamiento gaditano en una negociación, hasta ahora, a dos bandas entre Junta y Zona Franca, y donde el Consistorio, según palabra del propio primer edil en varias ocasiones, sólo tenía el papel de mediador. "Pero el alcalde ha preferido renunciar al nuevo hospital, antes que enfrentarse a su propio partido", valora el representante de la oposición.

Un renuncia que Torres deduce ante el interrogante de si "¿acaso tiene el Ayuntamiento recursos como para afrontar una inversión de este calado?". Inversión que cifra en "más de 19 millones de euros", que es el precio del terreno de CASA, propiedad de Zona Franca, donde siempre se ha barajado construir el centro sanitario regional.

"Hay que recordar -continúa el portavoz del PSOE- que en noviembre de 2023 el alcalde dijo, literalmente, que la propuesta de permuta de Zona Franca de estos suelos quien debía valorarla era la Junta de Andalucía. Es más, hace dos semanas, cuando salta el asunto que nosotros trajimos a colación sobre el plan funcional del hospital, Bruno dio la callada por respuesta. Y me pregunto, si esta era la estrategia del PP desde el principio con el nuevo hospital (que el Ayuntamiento se encargara de la negociación y adquisición del terreno para luego cederlo al Gobierno autonómico para construir el inmueble), ¿por qué ha estado Bruno García mintiendo durante un año, el año que lleva el alcalde?"

De hecho, en las palabras a prensa de Catalina García, la consejera ya hablaba de "negociaciones" entre Ayuntamiento y Zona Franca. "Falso, mentira, no hay abierta ninguna negociación oficial", desmiente Torres que se remite al comunicado enviado desde el Consorcio de la Zona Franca al conocer la aseveración de la responsable andaluza de Salud.

La consulta del plan funcional no despeja las dudas

Una "falsedad" que Torres suma a las, a su juicio, pronunciadas desde la Junta de Andalucía sobre el plan funcional del futuro hospital regional de Cádiz. Ese que la propia Catalina García y el consejero Antonio Sanz presentaron en la ciudad antes de las elecciones municipales como un documento cerrado y sobre el que el PSOE arrojó una serie de dudas ante su petición al Parlamento de consultar el expediente.

Así, tras una primera respuesta de la consejera sobre la imposibilidad de ver el documento porque "se estaba elaborando", llegó una rectificación y una fecha (el pasado 24 de mayo) para que los parlamentarios del PSOE pudieran consultar en el Servicio Andaluz de Salud dicho plan. "Y así fue pero sólo les han dejado verlo, les han impedido hacer fotocopias y fotografías, pero les voy a citar dos frases que aparecen en el documento que pudieron transcribir los parlamentarios", asevera Óscar Torres que lee la cita de la página 8 del documento -"el nuevo hospital será definido en su día por las necesidades del plan funcional definitivo y el proyecto que se presente"- y de la página 12 -"en estos momentos el hospital ha creado varios grupos de trabajo que están trabajando en esa línea, revisando y actualizando el que será el plan funcional"- de las que destila que "la primera respuesta que dio la consejera, la de que el plan se estaba elaborando, era la cierta, y no todo lo que ha venido después".

"Esta es la enésima tomadura de pelo de la Junta de Andalucía a Cádiz. Y a lo mejor hoy, todavía, vivimos otro episodio", vaticina el portavoz socialista que junto a su homólogo de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, han sido citados por Bruno García en el Ayuntamiento gaditano durante este martes para hablar del nuevo hospital. "Pero les avanzo que si lo que quiere es nuestra colaboración para hundir a la ciudad, a mí no me va a encontrar. Porque ya hace unos años, su partido hizo lo mismo dejando 275 millones de euros de deuda. En saquear a la ciudad no vamos a colaborar".

Ante esta situación, y la actitud mostrada por el alcalde de Cádiz en ella ("una constante huida hacia delante" y "dejándose avasallar por su propio partido"), Óscar Torres culmina pidiendo al primer edil una reflexión "honesta consigo mismo". "Bruno García debe pensar si tiene el empuje suficiente, la ilusión suficiente, la motivación suficiente como para ser alcalde de Cádiz, como para defender los intereses de los gaditanos ante todos y ante quien sea", reta.