Ortiz pregunta al PSOE por qué no evitó la subida en el Consejo de Eléctrica de Cádiz

El presidente del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, preguntó ayer mediante una nota de prensa al PSOE de Cádiz, y más concretamente a Mara Rodríguez, su portavoz municipal, por qué no evitó en el Consejo de Eléctrica de Cádiz la subida del precio de la electricidad que ha decidido aplicar Kichi a los gaditanos a partir de septiembre. Juancho Ortiz lamentó que “para lo único que sirve el PSOE en Eléctrica de Cádiz es para estar calladito y decir sí a todas las tropelías que están cometiendo los concejales de Adelante con el consentimiento de Kichi, que no ahora, sino hace ya tiempo, viene aplicando un precio superior a la media a la luz que factura a todos los gaditanos”.

El edil del PP señaló que con este “silencio cómplice” ante la subida de la luz aplicada por el Ayuntamiento a los gaditanos, “Mara Rodríguez se apunta al engaño de Adelante Cádiz: en el Pleno de constitución de 2019 dijeron que pactaban nuestra exclusión de Eléctrica de Cádiz, a pesar de ser el grupo mayoritario en la oposición, por no aprobar el Bono Social. Pero lo que parece más que evidente es que era otra gran mentira, porque el Bono ni está ni se le espera: el objetivo era ocultar toda la información posible y no tener a la oposición en el Consejo de Eléctrica, entre otras cosas para no explicar por qué no aplican los 12,4 millones de beneficio que obtuvo la compañía en 2019 a rebajar el recibo a las familias gaditanas”.

Ortiz también quiso denunciar el “engaño continuo” de Kichi a los gaditanos con Eléctrica de Cádiz, de la que el Ayuntamiento que preside tiene más del 50 por ciento de las acciones: “Quiere nacionalizar las eléctricas cuando ya tiene una pública en sus manos y no hace absolutamente nada. Está instalado en la mentira y la demagogia, pero cuando las familias gaditanas paguen más por la luz no van a encontrar alivio en las patrañas que cuelga el alcalde en redes sociales. Lo que tiene que hacer este hombre ya es, antes de tanta revolución de boquilla, poner la compañía que dirige al servicio de los gaditanos que peor lo están pasando”.

Ortiz concluyó haciendo responsable al Grupo Socialista de la “deriva” en la gestión pública que hace Kichi: “Además de subirle la luz sin justificación alguna a los gaditanos, porque tiene más de 12 millones de euros de beneficios de los que seis van para el ayuntamiento, lleva seis años engañando a todos con el Bono Social Gaditano, que solo usaron para acosar y perseguir a un concejal del PP”.

La propia Mara Rodríguez quiso apuntar a Juancho Ortiz que “lo primero que debería saber es que la subida de la luz no se decide en el Consejo. La revisión de los precios de Eléctrica de Cádiz se produce de manera trimestral por parte del gerente, que es procedimiento que ellos mismos instauraron”.

Rodríguez le recuerda a Ortiz que “el mayor engaño que se ha hecho en esta empresa municipal se produjo en 2009 con ellos al frente cuando, sin preguntar a ningún cliente de Eléctrica de Cádiz, tomaron la decisión de pasarlos a todos en bloque al Mercado Libre, en lugar de hacerlo al mercado regulado (PVPC)”.

La segunda opción, la de traspasar a los clientes al Mercado Regulado (PVPC) hubiese sido la más beneficiosa para los clientes de Eléctrica y, a día de hoy, se pagaría menos luz; pero claro, viendo como hicieron las cosas cuando tuvieron la oportunidad, ahora no podemos más que esperar este tipo de mentiras y demagogia sobre un tema tan importante como es el consumo de energía y su repercusión en las familias.Lo que sí que llevaremos los socialistas al próximo Consejo de Administración será que la empresa ponga en marcha diferentes herramientas para que los clientes puedan ahorrar en su factura mensual.