Optimismo e incertidumbre sobre el presupuesto

"Salimos de la reunión sin certeza, y son temas muy importantes. No estoy ni tranquilo ni contento, porque lo de hoy no sé para qué ha sido", lamentaba González, que reivindicaba su postura de "hacer valer el acuerdo al que llegamos para el apoyo de las cuentas y también la palabra que le dimos a los gaditanos", concluyó el portavoz del PSOE.

No compartía ese positivismo el portavoz socialista, que al término de la reunión no escondía su "sorpresa" por la falta de concreción en los asuntos relacionados con el presupuesto después del acuerdo firmado el 13 de abril entre los tres grupos. "No vemos un criterio fuerte o una certeza en ninguna de las cuestiones", trasladó Fran González, que ya el día anterior había mostrado su preocupación por la gestión presupuestaria y, en concreto, de las cuestiones que habían reivindicado los socialistas (principalmente la solución a la brecha salarial de los trabajadores de empresas y organismos municipales, y a las trabajadoras del servicio de información turística).

La atención turística tendrá pliego en días

El alcalde aseguró que "en los próximos días se aprobará el nuevo pliego de atención turística", que era una de las demandas del PSOE para el acuerdo presupuestario. No descartó José María González que ese pliego sea aprobado el viernes en la Junta de Gobierno Local, poniendo de relieve la inclusión de la subrogación de las trabajadoras (como acordó el pleno en una enmienda al presupuesto). "Este pliego no se ha podido aprobar hasta que no hemos tenido los presupuestos en vigor", quiso explicar González, que destacó el esfuerzo por incorporar la subrogación, una cláusula que no ha estado presente en los últimos once años, y por incluir la gestión de los módulos de La Victoria y La Caleta.