Onda Cádiz pide un anticipo al Ayuntamiento para poder pagar la deuda a proveedores

El consejo de administración de Onda Cádiz celebrado en el mes de mayo dio cuenta de la situación de endeudamiento de la empresa tras la fusión de Cádiz Conecta, que ascendía a prácticamente 1,3 millones de euros, por lo que se propuso realizar una solicitud de anticipo al Ayuntamiento para poder atender estos débitos.

La sociedad, que ahora se encuentra presidida por el concejal Juan Manuel Pérez Dorao (Ciudadanos), entendió que esta situación perjudica al período medio de pago tanto de esta empresa como del Ayuntamiento y, a su vez, la falta de tesorería por parte de Onda Cádiz para hacer frente a esta deuda estaba provocando que algunos proveedores se planteen ir a la vía judicial para el cobro de las facturas.

La votación de la propuesta fue aprobada por unanimidad, por lo que se decidió recibir este anticipo y establecer un plan de amortización conforme al cual se reintegrará al Ayuntamiento.

Juan Manuel Pérez Dorao explicó que el origen de esta deuda se encuentra cuando el actual equipo de gobierno procedió a la absorción de Cádiz Conecta en Onda Cádiz, "fusionaron las sociedades pero no le dotaron de medios para afrontar las funciones que venían de la primera". En este sentido, señaló que el presupuesto no daba para cubrir "muchas de las obligaciones de pago por lo que había que ponerle solución". Así, ante la negativa de obtener un mayor presupuesto para poder afrontar los pagos "y como no podíamos tener a los proveedores sin cobrar", se ha pedido este anticipo del que todavía no se conoce cuál es la cuantía.

Además de esta deuda comercial que tiene Onda Cádiz, se le ha unido un pago que tienen que realizar a hacienda debido a unos cambios de criterios en el IVA y que, por lo tanto, ahora tendrá que afrontar la sociedad pública.

Cabe recordar que hasta hace unos meses, Podemos controlaba el gobierno de Onda Cádiz con David Navarro como consejero delegado, pero tras la unión de la oposición, ahora está presidida por Juan Manuel Pérez Dorao, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos.