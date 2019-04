La concejala de Presidencia, Ana Fernández, aseguró ayer que los resultados del estudio sobre la limpieza de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se deben a que “el mensaje permanente de la oposición ha calado” en referencia a la suciedad de la capital gaditana.

Fernández apuntó sobre este informe que “creemos que se ha influenciado por parte de un mensaje que se ha repetido permanentemente prácticamente desde que ocupamos los asientos en este Ayuntamiento”. Un aspecto que también resaltó que se da en el resto de los “ayuntamientos del cambio”, asegurando que en ciudades como Madrid o Barcelona “ha habido unos mantras que se han ido repitiendo”. Uno de ellos ha sido el tema de la limpieza, lo que puede haber afectado en la percepción “subjetiva” de la ciudadanía. Un aspecto que, según la edil, “no es casual”. Con todo, a esto añadió que este estudio “nos deja por encima de la media de Andalucía”.

Por otra parte, señaló que existen una serie de cuestiones objetivas a tener en cuenta para valorar la limpieza. Así, aportó que se ha ampliado el personal de parques y jardines y se ha aumentado la frecuencia de baldeo de las calles.

Ana Fernández defiende que se ha aumentado la frecuencia de baldeo

Con todo, reconoció que “el margen de mejora siempre existe”. Por ello, indicó que el nuevo pliego de condiciones para la adjudicación de este contrato es “más ambicioso”, por lo que una vez que se produzca la adjudicación “habrá una diferencia aún mayor y seguiremos mejorando en la medida que sea posible”.

Por su parte, el alcaldable del PP, Juancho Ortiz, culpabilizó directamente al alcalde y al equipo de Gobierno del estado de la ciudad y de ese dato arrojado en el informe de la OCU. “Que la ciudad esté menos limpia es algo objetivo, algo que venimos denunciando hace cuatro años y de lo que los gaditanos son testigos. La ciudad está menos limpia, y eso no lo digo yo, el PP o los medios de comunicación, lo dicen los gaditanos, los usuarios y los consumidores que han sido encuestados por la OCU”, afirmó ayer Ortiz, puntualizando que esos encuestados “son los mismos que hace cuatro años dijeron que Cádiz era la ciudad más limpia”. “¿Qué ha cambiado, si el pliego y los medios humanos y mecánicos son los mismos, y los gaditanos incluso menos, porque iban a volver por el puente todos los que se fueron y al final resulta que se han ido más todavía?”, se preguntaba el concejal popular, que acto seguido respondía a esa pregunta: “Lo que ha cambiado es el alcalde y los concejales, que no hacen su tarea, que no pisan la calle y que no recorren la ciudad para ver qué estado de limpieza presenta”.

Además, Juancho Ortiz ha lamentado que desde Podemos se quiera culpar a los gaditanos del estado de suciedad de la ciudad. “Podemos es muy dado a reñir a los gaditanos, y resulta que los gaditanos ahora ensucian más que cuando gobernaba Teófila”, ironizaba el candidato a la Alcaldía, denunciando que determinados círculos de Podemos “han lanzado la consigna de que el problema de la suciedad no es del alcalde, que no está encima de la limpieza, sino de los gaditanos, que ensucian mucho”. “El problema es que se tienen que poner a trabajar, aunque sea un mes de estos cuatro años”, concluyó Ortiz.