Nueva protesta contra el Eurovelo entre Cádiz y San Fernando por la zona dunar

Agaden-Ecologistas en Acción sigue mostrando su disconformidad con el proyecto del Eurovelo que ha impulsado la Junta de Andalucía, que conectará Cádiz con San Fernando a través de una vía ciclista que discurre en una buena parte por la zona dunar. De este modo, este sábado a las 11 de la mañana han vuelto a realizar una concentración junto al Ventorrillo dell Chato, que es donde da inicio esta vía ciclista y para la que ya se había echado una torta de cemento.

Allí se han dado cita ecologistas que han acudido a pie y otros muchos que también han llegado en sus propias bicis. Paula Marchena, de Agaden, ha asegurado que ésta es la segunda concentración que llevaban a cabo para protestar "por el proyecto por la zona dunar porque es un espacio sensible de interés comunitario y hay que protegerlo. Dentro de las leyes que ya existen está la protección del sistema dunar y aquí de protección no hay nada, es decir, que las leyes no las están cumpliendo".

A ello se le une, a juicio de Marchena, "no hay estudio de impacto ambiental y ahora está en época de nidificación del chorlitejo patinejo, que es una especie que está en peligro". A pesar de que con la presión que se ha producido no se está trabajando en las inmediaciones del ventorrillo del Chato, "de Torregorda a San Fernando, que es una zona que es Red Natura 2000 y hay afección a las aves que están nidificando, ahí siguen las máquinas y están trabajando".

La ecologista advierte de que "esa zona también tendría que estar supervisada por una persona de la Junta de Andalucía y que vea si está afectando a los nidos. Incluso hemos visto que las compuertas están obstruida por las zahorras de las obras. Hemos visto un secarral y allí no hay aves."

Marchena insiste en la alternativa del Eurovelo por la vía que está junto a la vía del tren, al otro lado de la carretera: "No estamos en contra del eurovelo sino que por él se destrocen zonas naturales que hay que proteger. Ese camino realmente es el que conecta Cádiz con San Fernando porque si lo hacemos por este, cuando llega aquí al Ventorrilo del Chato, ¿cómo van hasta Cádiz, a contramano? Eso no tiene sentido".

Uno de los que se ha acercado este sábado por la concentración ha sido el candidato de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, que ha respaldado las reivindicaciones ecologistas con "un sí al Eurovelo pero no de esta forma".

De este modo, ha asegurado con respecto al proyecto que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía que "lo que no tiene sentido es que un proyecto que tiene como base la sostenibilidad y la conexión a través de la vía ciclista, no puede desarrollarse destrozando un espacio protegido como son las dunas de Cortadura y poniendo en peligro especies protegidas que solo se dan en el litoral gaditano".