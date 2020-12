Sin Carnaval, sin puente de Andalucía y sin Semana Santa. Los hoteles de Cádiz no saben lo que les queda aún por pasar. Quieren pensar que “hasta mayo o junio no verán “algo de luz en el horizonte”. Así lo dice Noelia Martínez, directora del Hotel Spa Cádiz Plaza, uno de los pocos que aún mantienen sus puertas abiertas en la capital. “El puente –según Martínez– ha sido un auténtico desastre porque no nos han dejado movernos”.

La situación es ya crítica para todos los hoteles. “Yo ya estoy tirando de ICO, que ya mismo tendremos que empezar a devolver sin que atisbemos solución alguna”.

Las navidades no han sido precisamente las épocas más fuertes del año para los hoteles de la capital, pero, según Noelia Martínez, “estamos acostumbrados a un 40% largo de ocupación”. A día de hoy, el Spa Cádiz Plaza tiene sólo 15 habitaciones ocupadas, aunque ellos se pueden sentir dichosos gracias a un contrato que tienen con Renfe para el alojamiento del personal de los trenes que pernoctan en la capital.

El Spa Cádiz Plaza no pertenece a ninguna cadena sino que es una empresa familiar, algo que, según Martínez, corre en su contra”. “Las cadenas, cuando no les funciona Cádiz, les funciona Madrid, Sevilla, Mallorca o Tenerife, mientras que nosotros vivimos de éste o de éste y punto”. Pero no pueden permitirse cerrar. Hacen sus cuentas y llegan a la conclusión de que cerrar les cuesta mucho dinero. “Un hotel cerrado sale caro y volverlo a poner en funcionamiento requiere una inversión importante, por lo que intentamos sobrevivir como podamos”.

Al igual que reclaman desde la patronal provincial, Noelia Martínez se muestra partidaria de una rebaja del IBI de, al menos, un 50%. “Pero no nos vale posponer los pagos porque si no tienes dinero de qué te sirve posponer los pagos”.