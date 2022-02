"Negativa total" del Club Caleta al parque eólico marino

Casa de pescadores, buzos, bañistas y enamorados de la estampa gaditana, en el Club Marítimo Gaditano La Caleta no pueden más que mostrarse en sintonía con Ecologistas en Acción y con los alcaldes de Cádiz, El Puerto y Rota en la polémica suscitada por la construcción de un parque eólico marino apenas a cuatro kilómetros de la playa de La Costilla de Rota y a seis de La Caleta: "Este proyecto, desde luego, tiene nuestra total negativa".

Así de contundente se muestra el vicepresidente de la entidad, Miguel Gómez de la Calzada, con la instalación sustentada técnicamente en monopilotes hincados en el fondo marino y que tramita la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz e impulsa la empresa Bahía de Plata Real State SL leta.

"Aquí estamos totalmente contra. Y al igual yo, y el resto de la junta, te puedo decir que hemos escuchado a muchos socios estos días comentando lo mismo. Nuestra negativa es total", insiste el directivo que argumenta, principalmente, dos razones en contra de esta iniciativa, el impacto visual y "sobre todo el impacto en el fondo marino", apunta.

"No sólo te lo pueden decir los pescadores sino que muchos de nosotros hacemos buceo y no te puedes imaginar cómo afecta a todo el ecosistema de ahí abajo construir una cimentación de ese calibre. Ya ocurrió cuando se hizo con el puente de La Pepa, todos aquellos trabajos de cimentación afectaron muchísimo al ambiente marino", rememora el vicepresidente del Club que, por supuesto, tampoco quita importancia "al impacto visual".

"Tú te asomas ahí y lo que veremos no es lo que ves ahora. Tener esto delante es un privilegio, además de ser otra de ser, digamos, un de las postales como más reconocidas de Cádiz, ¿verdad? También me acuerdo de cuando Costas intentó quitar las barquillas del agua. ¿Te puedes creer? Eso se paró así que esperemos que esto tampoco se haga", desea Gómez de la Calzada que considera el proyecto "totalmente inviable". "Yo no sé de quién ha partido la idea pero, desde luego, quien la haya hecho no tiene mucho sentido..."

En este sentido, hay que recordar que el pasado 18 de enero el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un anuncio de la APBC, que preside Teófila Martínez, en el que la institución informaba de que tramitaba una solicitud de la empresa Bahía de Plata Real State 2017, S.L. "de concesión demanial para la 'Ocupación de superficie en zona II de Aguas, zona de servicio del Puerto de la Bahía de Cádiz, con destino a la construcción y explotación de un parque eólico off shore en zona II de aguas del Puerto de la Bahía de Cádiz". Esta solicitud tuvo lugar a principios de octubre, algo de lo que dio cuenta en ese momento la Autoridad Portuaria que informó entonces de que había recibido "una solicitud de concesión administrativa para la construcción de un parque eólico offshore en aguas adscritas a la zona de servicio del Puerto de la Bahía de Cádiz con el fin de generar energía eléctrica limpia y renovable e inyectarla en la Red Eléctrica de Alta Tensión".

Después de elevar una consulta a Puertos del Estado, esta institución consideró que no existía impedimento legal para tramitarla, y como ante cualquier solicitud de concesión o autorización administrativa, "la Autoridad Portuaria está obligada a proceder a su tramitación que, en este caso y según establece el Real Decreto Legislativo 2/2011, se debe iniciar con el trámite de competencia del proyecto con la publicación en el Boletín del Estado del anuncio", explicaron en su momento.