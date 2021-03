¿Necesitas comprar material para trabajar en casa online? Aquí te ayudamos

El teletrabajo se está instaurando y normalizando en un número de empresas cada vez más grande. Los negocios han descubierto, a raíz de la crisis pandémica, que muchos perfiles pueden desarrollar su actividad laboral desde casa y sin problemas.

Pero los trabajadores, por otra parte, tienen que habituarse a esta nueva metodología. Para ello no solo hay que cambiar el chip y pensar en la comodidad de trabajar desde el hogar, sin usar transportes, sin tener que ir y venir de una oficina. También hay que preparar la vivienda.

El material fundamental para el buen teletrabajo desde casa

Para que el teletrabajo en el hogar no sea una odisea, es fundamental contar con un buen ordenador y, además, con una buena conexión a internet. Dejando eso a un lado, otro aspecto crucial es contar con una habitación o una parte de la vivienda dedicada única y exclusivamente a tu labor profesional.

No te conviene llevarte el trabajo a todas partes de la casa, porque eso te impedirá desconectar a la larga. Del mismo modo, no te conviene que ese rincón de trabajo no esté bien equipado. Y justo ahí es donde queremos entrar.

Vamos a repasar todo el material fundamental para facilitarte el teletrabajo. Los materiales clave, lo que necesitas sí o sí para que todo sea más sencillo.

Lo esencial: un buen escritorio

Tu entorno de trabajo parte siempre de un buen escritorio. Necesitas una mesa en la que llevar a cabo tu trabajo con tranquilidad, que te dé espacio para no agobiarte y para tener todas tus herramientas habituales a mano.

Viene muy bien contar con una mesa de escritorio amplia, en la que colocar tu equipo sin problemas y, sobre todo, sin miedo a que se caiga. Por eso, aconsejamos siempre mesas que puedan atornillarse a la pared, cosa para la que vas a necesitar alguna que otra herramienta adicional. No te preocupes por eso, aquí comparan las mejores para esta labor.

Un escritorio grande y amplio, que sea duro y robusto. Ese es el punto de partida indispensable para tener un buen entorno de teletrabajo en casa.

La silla también es esencial

Es probable que pases muchas horas trabajando desde casa, las habituales en una jornada laboral normal. Por eso, también es muy importante que, junto con ese genial escritorio, tengas una genial silla. No te vale con una cualquiera de casa, necesitas una pensada para pasar muchas horas.

Por eso, echa un vistazo a buenas sillas de oficina. Suelen traer ruedas, contar con refuerzos, reposabrazos y diferentes opciones de altura e inclinación para que la postura sea siempre la adecuada.

De hecho, es importante que cuenten con cojines para proteger el cuello y la espalda baja. Piensa que tener una buena postura es fundamental para evitar dolores o lesiones que vayan apareciendo poco a poco. No escatimes en este apartado.

Una buena iluminación hace milagros

La luz no es un material, aunque puede ser parte de uno. Es ideal que cuentes con buena luz natural que bañe tu despacho mientras estás trabajando. Es genial para mantener el buen ánimo y para sentirse mejor. Aunque no siempre es posible disfrutar de ella.

Sea por cuestiones de horario o por la distribución de tu vivienda, a veces necesitas tirar de luz artificial. En ese sentido, no dudes en comprar un buen flexo o alguna lámpara de escritorio y combínala con la luz habitual de la habitación donde trabajes.

La visibilidad debe ser perfecta en tu entorno de trabajo, ya no solo para que puedas ver bien dónde está todo lo que tienes, sino también para que tu vista no se resienta. Trabajar en condiciones de baja luminosidad obliga a forzar la vista, y eso acaba provocando daños.

¿Tienes un archivador?

El último punto a tratar es uno que, aunque no parezca importante sí que lo es, y mucho. Un archivador o una pequeña estantería, eso es algo que necesitas tener no solo en tu despacho, sino a mano en tu escritorio.

Y el motivo es simple. Tendrás que trabajar con documentos, imprimir informes, revisarlos y un largo etcétera. Con un archivador cerca, podrás tenerlo todo bien organizado para localizarlo rápidamente y no perder tiempo buscando entre un mar inmenso e inabarcable de papeles.

Busca algo espacioso, pero que no limite tu espacio de trabajo, que cuente con clasificadores y separadores para organizarlo todo bien.

Estas son las claves que necesitas tener listas en tu entorno de trabajo casero si quieres que el teletrabajo te cunda mucho más. El resto es preparación, mentalización y, sobre todo, concentración. Con esto, podrás incluso ganar en rendimiento respecto al trabajo en oficina.