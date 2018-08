MúsicaAntonio José, a un milímetro de sus fans en El PuertoCentenares de personas disfrutaron el sábado en Puerto Sherry de la voz del artista cordobés

A un milímetro de ti, así se llama la gira 2018 de Antonio José. Un título que bien podría definir la gran sintonía que existe entre el cantante cordobés y sus fans. Y es que algunos de ellos habían hecho hasta dos días de cola para poder conseguir un sitio que estuviera lo más cerca del artista durante su actuación en Puerto Sherry. ¡Eso es amor! Centenares de personas pudieron disfrutar el sábado de la voz de Antonio José en una gira que ya ha recorrido gran parte de la geografía española. Comenzaba su andadura el pasado mes de marzo en Valladolid y ha recalado en los escenarios de ciudades como Sevilla, Barcelona, Granada o Mallorca. En algunas de ellas incluso ha tenido que colgar el cartel de entradas agotadas. Una gira que verá su fin el próximo 18 de enero en Madrid.

Tú me obligaste, Me haces falta, Me olvidé, Contigo… son algunos de los conocidísimos temas que sonaron anteanoche en el patio de ceremonias de Puerto Sherry. Un repertorio que sus fans corearon de principio a fin. No hay duda de que el ganador de la tercera edición del concurso La Voz se ha convertido en uno de los artistas con más proyección del panorama musical español. El de Palma del Río ya ha colaborado con cantantes de la talla de Juan Magán, Cali y el Dandee, Antonio Orozco o Bebe.

Antonio José estuvo muy bien acompañado a lo largo de su actuación en El Puerto. El cordobés compartió escenario con caras tan conocidas como María Parrado, ganadora de la primera temporada de La Voz Kids. Otro de los momentos más emotivos de la noche fue la interpretación a dúo de la canción Sevilla con el cantautor sevillano Arturo Pareja Obregón.

Aunque la locura se desató cuando Antonio José cantó Precisamente ahora junto al gran David de María que, tras 20 años de carrera musical, todavía consigue emocionar al público. El jerezano y el de Palma del Río también cantaron juntos el tema El Arte de vivir. Cabe destacar que David de María celebra este año el aniversario de su trayectoria musical con el álbum 20 años, un trabajo en el que el artista colabora con voces como las de Vanesa Martín, Sergio Dalma, Manuel Carrasco o Chenoa.

Antonio José se marcha dejando un buen sabor de boca en El Puerto. Su cercanía y un repertorio de canciones de sobra conocidas no dejaron indiferente a nadie. El joven posee un futuro prometedor y una legión de seguidores que crece día tras día. La próxima cita del tour A un milímetro de ti será el próximo 19 de octubre en Sevilla.