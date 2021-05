Día de fiesta, San José Obrero para los creyentes y Día de los Trabajadores para el resto. Día de Poniente, paseo por el Paseo y cervecita y vermú en las terracitas y chiringuitos. Pero poca playa. El anuncio de que las cuatro movilizaciones con motivo del 1M iban a poner a la capital patas arriba sumado al molesto vientecillo de Poniente hizo que la tan deseada avalancha de sevillanos se quedara este sábado a medio gas.

Y si a esto se le añade que los vecinos hispalenses le temen a los moteros como a una vara verde, todo unido, ha seguido dejando que las playas de Cádiz, al menos este fin de semana, sigan siendo sólo para los gaditanos.

Sobre la arena daba igual La Caleta, que Santa María del Mar como el balneario o Cortadura. Muchos grupitos de jóvenes que no llegaban con la más mínima intención de meter un pie en el agua porque el viento de Poniente no invitaba a ello. A partir de ahí, muchos padres y madres e incluso pandillitas de padres y madres, se olvidaban durante un rato de los más pequeños de la casa dejándoles jugar con la arena de la playa.

Eso sí, con polito, los más pijos, o camiseta, o incluso con una sudadera para evitar otros virus y bacterias que siguen existiendo más allá del temido coronavirus.

Los propios gaditanos han preferido borrar de sus itinerarios el paseo por la Avenida para evitar cualquier molestia que les pudiera ocasionar el montón de movilizaciones organizadas por los sindicatos y formaciones políticas en una provincia con un montón de problemas. Así que la playa se llenó de paseantes y chiringuiteros.

Y de pronto una alucinación. Un pequeño con una camiseta fútbol del Sevilla. Pero no, Jairo confesaba a sus 11 años que no, que no era sevillano, que era de Cádiz y que estudiaba en los Salesianos. "Qué le vamos a hacer, el niño nos ha salido palangana y el resto de la casa más cadista que el gafas", comentaba el padre de Jairo. Creo que no hacían falta más pruebas de que no era un sevillano de esos de los que hoy se esperaban llegar en avalancha. Otro grupito, ya sobre la arena, dejaba claro que no eran sevillanos con la típica bandera cadista en el Paseo a la altura del Hotel Playa.

Y otro sumando a este sábado tan raro. Empiezan a verse los primeros niños y niñas de Comunión. Algunos de ellos tiraron también para el Paseo a la espera de que llegara la hora de reunirse con los pocos familiares que les permite aún las restricciones del covid.

Eso sí, la alegría vuelve poquito a poco. La vida a vuelto con las vacunas y con el descenso de contagios, ingresos y fallecimientos. La playa nada tiene que ver con esa playa de abril o mayo del año pasado. Y los sevillanos ya tendrán tiempo para llegarse a una ciudad en la que no sólo no molestan sino que siempre les abre los brazos y sus playas.