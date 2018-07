Un Montenegroen la pareddel salón

Alguien dijo que el arte era morirse de hambre y en este caso no le falta la razón. Mendigar pinceladas al cliente inhumano que regatea hasta el último céntimos al arte, por un precio tan bajo que no da ni para la flema. Malvivir al límite de evitar morir de inanición.

Por los más diversos rincones de Jerez deambula durante los último 20 años de su vida con astrosa indumentaria su desgarbada figura. Diariamente sale sin rumbo de su hogar, un pequeño catre en el que suele echar la noche y por el que paga cinco reales al día en La Posada de la Paz, en la Plaza de Vargas de Jerez.

Busca desesperado un lugar donde trabajar. Su habitación es tan miserable que allí no puede pintar. La mayoría de las veces necesita de la bondad de un propietario que le ceda algún recinto donde acomodarse para crear sus cuadros.

José Montenegro, Capel, Jarpón y Peralto nace en Cádiz el 22 de marzo de 1856 y se bautiza el mismo día en la Parroquia de Santa Cruz. Su padre, José Montenegro, de profesión artesano y natural de Coín (Málaga). Su madre, María Dolores Capel, de Cádiz. Sus abuelos paternos, Pedro y María Dolores. Los maternos, Pedro, natural de Villa de Carriles (Granada), y Margarita, natural de Burgo de Finale (Génova).

Aunque gaditano de nacimiento, vive y pinta toda su vida en Jerez. Es una incógnita si residió en algún otro lugar o si conoció mundo más allá de las fronteras de Andalucía occidental. Su aprendizaje es un misterio y casi nada se sabe de dónde se formó en la profesión. Posiblemente la condición de artesano de su padre marcó sus pasos. Pero mas allá de esto, no se le conoce maestro ni conocimientos académicos. Sólo se sabe que estuvo en Sevilla a finales del siglo XIX realizando pinturas de paisajes con influencias de autores de la época. Es factible que conociera la llamada Escuela de Roma, representada por Gallegos Arnosa, Sánchez Barbudo y su paisano Álvarez de Algeciras, cuyo estilo se acerca a su obra.

Montenegro llega a Jerez atraído por las posibilidades que se le abrían en una ciudad próspera llena de burgueses enriquecidos.

Su pintura es eminentemente paisajista y puede distinguirse en tres etapas: Una primera brillante, su paleta es ancha y está influenciada por temas del género sevillano. En su segunda etapa de mayor madurez (finales del XIX y principios del XX) es un creador lleno de vitalidad. Enriquece su gama cromática y su pincel, es ágil y rápido. Y una tercera de menor valía y de materiales más pobres.

Durante su primera etapa, sus mejores obras coinciden con el apoyo y mecenazgo de las más adineradas familias jerezanas. Llegó a cobrar por un cuadro 1.225 pesetas, una copia de la Giralda que hizo en el palacio de Montpensier. Fue adquirida por Alfonso XII, que la conocía por habérsela visto pintar en los Jardines de San Telmo. En otra ocasión empeñó una pequeña tabla a Laguillo, famoso jugador de Sevilla, en 75 pesetas. El importe de la apuesta en una partida de carambolas en la que perdió. Después la rescató y se la vendió a un extranjero por 500 pesetas. Lejos quedan estas anécdotas del rumbo que tomará su vida cuando por razones que desconocemos se le cierran las puertas y pierde el favor de la burguesía del Jerez de principios del siglo XX. Entonces empieza su periplo por la miseria, malviviendo de forma bohemia y abusando del alcohol.

Cuenta el propio Montenegro, avergonzado de esta circunstancia, que en una galería de los locales contiguos al convento de Santo Domingo, el dueño de unos graneros le deja improvisar su estudio entre el devenir de los hombres del trigo.

En su día a día, sus encargos pueden ser copiar un paisaje de García Rodríguez a partir de una doble plana de Blanco y Negro ajustada a siete pesetas y una postal del puerto de Sevilla por la que había de recibir dos pesetas por trasladarla a la tabla.

pinceladas malditas

Vende obras hasta a cinco reales, a 90 céntimos, a lo que quieren pagarle. Cuando llega el atardecer y el estómago le pide un pedazo de pan, le compran sus obras a precios irrisorios y no le queda otra que aceptarlos. Muchos se aprovechan, drogueros que le cambian cuadros por colores en mal estado o carpinteros que le piden alguna obra por dos o tres tablas donde poder pintar. Cuando no tiene con qué pagar, acaba desalmando cajas de higos o vinos para utilizarlas como soporte. En otras ocasiones, sus compradores no encuentran motivación en sus obras y se las adquieren como un acto de caridad. La mayoría de estos cuadros se han perdido por el desconocimiento y por la mala calidad de los materiales utilizados.

Sin embargo su producción es enorme. Don Vicente Romero Corona llega a poseer 473 cuadros suyos. De alguna forma, Montenegro se convierte en el mejor reportero gráfico que podemos encontrar para descubrir el urbanismo, en muchos casos desaparecido, del Jerez del cambio de siglo.

Montenegro pinta centenares o quizás miles de obras hasta que fallece el 11 de marzo de 1929 a consecuaencia de una asistolia. Tenía 73 años y su último domicilio conocido era en la calle Juan Sánchez número uno.

último suspiro

En el periódico de El Guadalete del 15 de marzo de 1929, un obituario informa sobre su muerte, que tuvo lugar en el Hospital de Santa Isabel donde una benemérita hija de San Vicente de Paúl recogió su último suspiro. Muere solo y pobre. En aquella pequeña reseña se pregunta si el tiempo mejorará la cotización de su arte. Y en efecto eso acaba sucediendo y tal vez por su leyenda o por su verdadera valía artística, bastantes años después, sus obras empiezan a cotizarse e incluso son motivo de falsificación.

En 1989, en una galería de Londres, su cuadro Patio de un palio oriental, firmado en 1899, se vende por 3.300 libras esterlinas. También en 1989, Niños en el jardín de la iglesia, de 1901, es vendido por 1.650 libras esterlinas. En París, en 1996, El patio del palacio moro, fechado en 1889, alcanza el precio de 3.200 francos franceses.

Muchos años después, el pintor del bigote lacio y descuidado en el que solía ocultar un cigarrilllo casi acabado encuentra el respeto que durante gran parte de su vida le fue negado. Su mito hoy en día se sustenta en la pared de los salones de muchas casas que disfrutan y lucen orgullosas sus Montenegros.