Mercedes Colombo ratifica que la Ciudad de la Justicia precisa de más suelo

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, ha indicado que “es necesario más suelo para la Ciudad de la Justicia de Cádiz porque, en caso contrario, no sería posible que fuera un conjunto donde estuvieran todas las distintas delegaciones”. Así, en sintonía con el nuevo consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, destacó que “las sedes judiciales son beneficiosas que estén en un sitio único”; por ello, “creemos que es la mejor opción y la que se merece Cádiz”.

En declaraciones a la emisora Onda Cero Cádiz, recogidas por la agencia Europa Press, la delegada señaló que “la Junta nunca ha abandonado el proyecto de la Ciudad de la Justicia; al revés, lo ha impulsado durante estos tres años y medio”. En este sentido, manifestó que “los gaditanos no se van a sentir abandonados con este proyecto, verán la Ciudad de la Justicia terminada”.

Colombo, que tras ejercer el cargo en funciones ha sido ratificada por el presidente Juanma Moreno, recordó que “para el próximo martes 6 de septiembre hay una reunión con el Ayuntamiento de Cádiz, en la que se está buscando el diálogo”.Así, se refirió al alcalde de la ciudad, José María González, señalando que “no vamos a insultar al Ayuntamiento de Cádiz ni al alcalde, como él ha hecho con la Junta de Andalucía; buscaremos el diálogo y el acuerdo”.

La delegada manifestó que “hasta que no ha llegado el gobierno de Juanma Moreno no se había trabajado en la Ciudad de la Justicia, añadiendo que “se ha visto y comprobado que con los metros que había no caben todos los órganos judiciales necesarios”.

Con respecto al proyecto del edificio Valcárcel, Colombo señaló que “el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, dijo que es “un proyecto de ciudad, no solo de la Junta”, sino también “de todas las administraciones”.

La delegada también se refirió a varios de los proyectos en El Puerto de Santa María, como “la estación de autobuses”, del cual indicó que “hay una empresa que va ser adjudicataria de ese proyecto”.

También habló del traslado de los juzgados al centro de la ciudad de El Puerto de Santa María, del que ya “ha salido el edifico donde van a estar ubicado los juzgados”, indicando que “lo que hay que hacer ahora es adaptarlo a las necesidades que tienen en El Puerto.