Martínez anuncia que irá "hasta donde tenga que ir" en el caso Loreto

La exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha asegurado esta mañana que "voy a ir hasta donde tenga que ir" en el proceso por la denuncia por injurias y calumnias contra el alcalde, José María González, el expresidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza; y el jefe del Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia; por sus declaraciones sobre el caso del corte del agua de Loreto, cuyo juicio se celebró el pasado viernes. Para ello, y a la espera de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz, se agarró al auto de la Audiencia Provincial que ordenó la reapertura de la instrucción tras su archivo, ya que en él se señala "que se abra -la instrucción- porque se nos puede haber imputado un delito".

Ante esto, la intención de Martínez y del PP gaditano es llegar hasta el final si los tres acusados quedan absueltos en esta primera instancia. La edil popular afirmó que el daño que había sufrido era "irreparable". Asimismo, afirmó que "se levante una insidia de esas características no me parece de unas personas normales", aunque precisó que "tampoco me tenía que haber extrañado" al recordar manifestaciones del regidor municipal como "la próxima visita será con dinamita" en su etapa como activista.

Asimismo, Martínez rebatió la acusación de González de haber mentido en las declaraciones que realizó en el Pleno de octubre de 2014 tras el corte de agua. La popular indicó que estas manifestaciones "las hago después del día 13 -momento en el que se ordena el corte del suministro en Loreto-, después de que se nos haya informado de que el agua era apta y, por tanto, se cortó cuando a criterio de los técnicos no era apta".

Por su parte, el expresidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, aseguró que en el juicio "quedó claro que el alcalde nos imputó un delito". Asimismo, Romaní manifestó que "esperamos con mucha prudencia y paciencia la sentencia", a lo que añadió sobre los hechos que se están enjuiciando que "no todo vale en política y menos este tipo de acusaciones que no pueden enmarcarse dentro del juego político, sino todo lo contrario. Son denuncias concretas que afectan a la dignidad de las personas".