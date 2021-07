Martín Vila tacha de clasistas a los comerciantes del centro de Cádiz

El concejal de Urbanismo y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, salió este viernes al paso de las críticas vertidas por parte de el presidente y la gerente de la asociación Cádiz Centro Comercial, Manuel Queiruga y Beatriz Gandullo, afirmando que ha sido el resultado de la negativa a una propuesta de este colectivo en la que pedían la retirada de dos bancos de la plaza de San Francisco.

Vila reiteró su negativa a esta propuesta a la vez que expresó su inquietud por el “clasismo” que, según Vila, han rodeado sus críticas “en cuanto a que alega que esos bancos son utilizados por indigentes uy personas sin hogar que molestan a los comensales”.

Les recrimina que digan que los bancos los ocupan “sin techo” que molestan a sus clientes

A esto, el concejal incide en que “lo que hay detrás de esas crítica tan virulenta y excesiva que ha soltado Cádiz Centro es que le hemos dicho que no a una petición que no tiene cabida con la normativa por delante y que tampoco es conforme a un modelo de ciudad que no está en mi cabeza únicamente sino que está conformado y coaligado con el resto del equipo de Gobierno”.

“Creo que nosotros no nos hemos escondido en ningún momento y tenemos un modelo y un proyecto de ciudad donde el espacio público urbano no puede ser solamente ocupación privativa de terrazas sino que tiene que garantizar la accesibilidad y el uso ciudadano de los espacios”, mantiene Martín Vila en su defensa contra las críticas vertidas por los representantes de los comerciantes del centro de Cádiz.

Vila reclamó el beneficio de la duda y recordó a Queiruga y Gandullo que cuando se planteó la implantación del carril bici se llegó a decir por parte de asociaciones como la de Cádiz Centro Comercial o Horeca, “que estábamos cargándonos la ciudad y que los turistas no iban a venir y sin embargo en 2019 tenemos el récord de visitantes en la ciudad de Cádiz . Demuestra que estos proyectos de intentar generar una ciudad mucho más amable, segura y accesible hace que la ciudad de Cádiz sea aún más apetecible“.