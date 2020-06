Martín Vila reclama al PP que "pida perdón por haber mantenido bloqueado el Plan Plaza de Sevilla durante 12 años"

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha asegurado sobre el convenio de gestión del Plan Plaza de Sevilla que "el Partido Popular en lugar de pedir explicaciones por el desbloqueo de uno de los proyectos urbanísticos más importantes de la ciudad, debería pedir perdón por haberlo mantenido bloqueado durante doce años". Así se ha referido a las críticas realizadas por el portavoz municipal del PP, Juancho Ortiz, "que sigue priorizando los intereses de su partido frente a los de esta ciudad".

Martín Vila ha defendido el "trabajo y el esfuerzo realizado por este Ayuntamiento por desbloquear y poner en marcha uno de los eternos proyectos que llevaba esperando la ciudad como es el convenio con Adif para la urbanización de la plaza de Sevilla, un convenio que se firmó la semana pasada reactivando así una iniciativa que llevaba más de una década bloqueada por el Partido Popular en la ciudad".

"Leonino fue el acuerdo al que llegó la por entonces alcaldesa Teófila Martínez en cuyo gobierno estaba Juancho Ortiz precisamente, con el Ministerio de Fomento en 2008 y que dejó hipotecado el futuro de la ciudad", ha señalado Vila quien ha explicado que "este convenio esta sujeto a la venta de una parcela para uso terciario cuyo precio se fue rebajando subasta tras subasta hasta pasar de los 12 millones de euros previsto a una venta directa por 6 millones de euros".

Una venta que "ha tenido paralizado toda la urbanización de este principal núcleo de la ciudad", ha apuntado Vila. El concejal ha lamentado que el PP "se dedique ahora a criticar lo que ellos no pudieron ni supieron gestionar. No solo hipotecaron a la ciudad sino que además, tuvieron la oportunidad desbloquear el proyecto aprovechando que estaban en el Gobierno central y en Cádiz y no fueron capaces de sacar adelante un proyecto tan importante". Es más, se ha preguntado ante "la desorbitada inversión que fue necesaria para el segundo puente, por qué no fueron capaces de destinar un 3% a la avenida de Astilleros".

Por último, el concejal de Urbanismo, Martín Vila ha subrayado que este convenio "garantizará la continuidad de las obras de urbanización del entorno de la estación de Cádiz, en una intervención clave para la ciudad en aspectos tan importantes como la movilidad, desarrollo y capacidad hidráulica entre otros".