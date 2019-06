Martín Vila aplaude que la Junta "ya no defienda" la demolición de Tiempo Libre

El concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha mostrado su satisfacción por el anuncio efectuado por la Junta de Andalucía del inicio del procedimiento para sacar a subasta la Residencia de Tiempo Libre: “Por fin la Junta de Andalucía ha acelerado los trámites que estaban sobre su tejado con respecto a este bien”. Y ha recordado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz “ya hizo sus deberes con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y propiciando que se pudiera sacar a subasta la parcela”.

Asimismo, el edil celebra que la Junta haya reconsiderado su postura y abra ahora la puerta a la posibilidad de mantener el inmueble: “Nos alegramos enormemente de que la Administración andaluza haya reconsiderado su decisión inicial y ya no defienda, sí o sí, la demolición del edificio, sino que plantea el mantenimiento del mismo, aprovechando así su actual estructura”. Al respecto, Vila ha señalado que esta opción tendría “un valor en cuanto a ahorro y en cuanto a eficiencia en la gestión”, sumando a ello que el edificio de la Residencia Tiempo Libre, “de arquitectura moderna, forma parte del skyline de la ciudad”. Por todo ello, el edil aboga por su conservación y reforma integral.

“Nos alegramos de que la Junta, por fin, vaya dando pasos y esperamos que ponga todo de su parte para que podamos recuperar un edificio que generará empleo y riqueza y también dinamizará un entorno tan importante para la cuidad como es el Paseo Marítimo”, ha recalcado.

No obstante, el concejal ha recordado a la Administración andaluza que Cádiz “es la única capital de las ocho provincias de la comunidad autónoma que no cuenta con un equipamiento de turismo social, no tiene residencia de Tiempo Libre ni albergue juvenil”, por lo que ha demandado al Gobierno andaluz un equipamiento de estas características. “La Junta tiene espacio disponible en la ciudad para hacerlo y, además, con la subasta del Tiempo Libre va a obtener unas plusvalías que deben permanecer en Cádiz y, por qué no, facilitar la construcción de un albergue juvenil, que es una demanda histórica en esta ciudad que en su día mantuvo el Partido Popular desde el Ayuntamiento y espero que, por coherencia, lo haga ahora efectivo”.