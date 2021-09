Martín Flores: “Qué bonito sería crear un grupo de teatro de jóvenes con down”

El dramaturgo y director teatral hispano–peruano Martín Flores ha organizado numerosos talleres y actividades relacionadas con el teatro en Cádiz desde el año 2009. Hasta ahora, han sido talleres temáticos dirigidos a adultos. Este año ha comenzado con adolescentes y próximamente va a poner en marcha un taller de teatro para jóvenes con síndrome de down.

"Es la primera vez que dedico un taller a un colectivo específico y lo hago porque pienso que es su momento. Es el momento de trabajar con colectivos que precisan una integración, porque hasta ahora no había hecho nada para ellos, y ellos también necesitan contar cosas en el escenario, interpretar, sentirse un personaje y enamorarse de él", manifiesta Martín Flores, quien adelanta que este "es un inicio" y luego continuará con otros colectivos, como el LGTBI o personas con discapacidad física.

El taller se desarrollará del 22 de septiembre al 26 de noviembre, los miércoles y viernes de 16:00 a 18:0 horas en el Centro Municipal de Artes Escénicas de Cádiz, situado en c/ Arbolí, 7. Está dirigido a jóvenes de 18 a 35 años con síndrome de down y hay un número reducido de plazas: sólo 10 por motivos de la pandemia de covid–19. Las personas que quieran inscribirse, pueden llamar al teléfono 603 48 57 70.

Martín Flores explica que en este taller se trabajará la interpretación con el objetivo de "perder la vergüenza en el escenario". Para ello, utilizará textos de autores y poetas como Rafael Alberti, Pablo Neruda y César Vallejo.

A la vez que desarrolla este taller, el dramaturgo y director teatral hispano–peruano continuará con las clases para adolescentes y pondrá en marcha un proyecto de microteatro contra la violencia de género en el mismo Centro Municipal de Artes Escénicas de Cádiz. Allí, las actrices Inmaculada Bermúdez Castro, Rocío Domínguez Fernández, Moraima Rodríguez Carrión, Maleni Rodríguez Moreno y Manuela Caballero Sánchez ensayarán tres obras de microteatro sobre violencia de género que representarán, bajo la dirección de Martín Flores, en torno al 25 de noviembre, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Flores asegura que con este tipo de talleres, "busco acercarme a estos colectivos y que disfruten del teatro". En cuanto a los jóvenes con síndrome de down, incide en que "quiero que descubran el teatro, disfruten con la interpretación y que por un momento se sientan actores. Qué bonito sería sacar un grupo de teatro de jóvenes con down y seguir los pasos de la compañía de danza Flick Flock, que dirige Susana Alcón".

Manifiesta que para él, "como hombre de teatro, es una alegría seguir aportando mis cualidades artísticas de director a los distintos colectivos". Y señala que quiere poner en marcha este tipo de talleres "porque el tiempo que llevo en Cádiz he logrado una aceptación de un público que disfruta de mis clases, pero ahora quiero que los colectivos vulnerables también disfruten de ellas y se sientan actores". Cuenta que hay personas que nunca habían hecho antes teatro y tras acudir a sus talleres, se han aficionado y han comenzado a vivir la interpretación de forma amateur en grupos de teatro y haciendo monólogos. Destaca el caso de "una señora que empezó en mis talleres y ha ganado dos concursos de monólogos", algo que es una gran satisfacción para él.

Martín Flores comenta que una de las cosas que trabaja en sus talleres el la humildad para "que no se les suba el ego". "Insisto en que hay que respetar al compañero y no criticar su trabajo porque no sabemos lo que hay detrás de esa persona y no debe ser juzgada por su trabajo de interpretación".

En los años que este dramaturgo y director de teatro lleva en Cádiz, ha organizado talleres temáticos de Los Beatles, de Baudelaire, Mecano, Queen, Sabina, Lola Flores o Charles Bukowski. Todos han tenido muy buena acogida, pero hace una mención especial sobre el de Lola Flores, "que vino gente de Sevilla para apuntarse, pero no pude admitir a todos y algunas personas se quedaron fuera".

Martín Flores empezó en Cádiz como voluntario en el FIT (Festival Iberoamericano de Teatro) y luego se presentó a la convocatoria para la dirección del festival. "Tenía que estar presente en esa convocatoria, pasara lo que pasara", expresa. También ha sido profesor de teatro del Ayuntamiento de Cádiz en la Delegación del Mayor durante tres años, trabajo que dejó para irse a Madrid a seguir formándose. Estuvo un año y medio en la Escuela de Cine y Televisión Séptima Ars, estudiando un curso de formación de Dirección Cinematográfica. Afirma que se decidió a hacerlo porque había estado tres años como coach de actores en tres cortometrajes en Cádiz "y pensé que era el momento de dar otro paso: de coach de actores a director. Por eso me fui a estudiar a Madrid. Necesitaba formarme y seguir avanzando con el objetivo de empezar con el trabajo de dirección cinematográfica en la provincia". Señala que no va a necesitar buscar actores porque ya conoce a muchos de todas las edades que han pasado por sus talleres de teatro.

Asegura que tiene "una satisfacción muy grande porque en todos estos años de trabajo de dirección, de talleres, de formación, estoy íntegramente para la ciudad de Cádiz. Todo lo hago por la ciudad, para que siga viva con el teatro y que la gente que nunca antes ha hecho teatro sea más crítica y lo vea de otra forma, y no una simple interpretación porque eso lleva mucho trabajo detrás".