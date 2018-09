Maridaje político en Hostelería

El concejal del PP y candidato a la Alcaldía, Juancho Ortiz pidió a la Junta de Andalucía que garantice que la Escuela va a funcionar lo antes posible al 100% y criticó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por no aprovechar el encuentro con los 90 chefs estrellas michelín para promocionar la gastronomía gaditana.

Por su parte, la secretaria general del PP de Cádiz, Teresa Ruiz Sillero, destacó que "siempre" han estado acompañando a los trabajadores de la escuela incluso "cuando La Junta no les pagaba" y criticó que el PSOE no haya querido estar "en momentos difíciles". A su vez añadió que "la Escuela de Hostelería cuenta con una formación magnífica y buenos profesionales".

Ante la visita de ambos grupos parlamentarios, la delegada de Empleo anunció a los medios que el Partido Popular no había solicitado el permiso necesario para poder realizar la visita, pero aclaró que le iban a "permitir entrar".

El restaurante sigue sin tener fecha de apertura

La secretaria general del PP de Cádiz, Teresa Ruiz Sillero, criticó ayer que aún no haya fecha de apertura del restaurante de la Escuela de Hostelería y recalcó que los propios profesionales del centro aún no tienen constancia de la fecha de inicio. Ruiz Sillero pidió a la Junta que hiciera todo lo posible para que el restaurante se abriera lo antes posible y con la misma calidad que tenía antes de su cierre. Por su parte, la delegada de Conocimiento y Empleo de la Junta, Gema Pérez, aclaró que la apertura del restaurante no es una decisión política, sino de los propios docentes "a los que les tenemos una confianza plena".