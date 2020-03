Como tantos creadores, la dibujante María Espejo (Cádiz, 1981) tiene en su casa la fortaleza perfecta para pasar la cuarentena. Y ella misma es la fortaleza perfecta: “De pequeña, me podías dejar con un papel en un rincón que parecía que no estaba allí”, comenta ya al final de la charla. Como con tantos creadores, que tanto están aportando estos días, el confinamiento ha tenido con ella un sentido de la oportunidad exquisito: en las vísperas del estado de alarma, inauguraba una muestra en una librería madrileña (donde reside), “y ahí están mis dibujos, perfectamente colgados”, y también da por pospuesta la entrega de un libro en el que estaba trabajando. Aun así, admite, “yo podría asumir todo eso y seguir trabajando en creación propia, que es al fin y al cabo lo que hago siempre, pero me dolían mucho las clases”.

María imparte talleres creativos para niños los fines de semana. La casa de las quimeras acoge “proyectos artísticos en general, dibujo, modelado... para los más pequeños; y guía técnica personalizada para los más mayorcitos, a partir de propuestas que hacen ellos mismos para ilustraciones de cómic. Lo que debería ser el salón de la casa, es su habitación”.

Cuando resolvió seguir dando las clases de forma virtual, Classonlive estaba saturado:“¡Todas las academias estaban ahí! Pero voy a ir montando tutoriales en vídeo para que los puedan usar y material de documentación de mis libros de anatonomía,hablaríamos por Zoom y complementaríamos por wasap, para ir mandando ejemplos y ejercicios. También quiero abrir un blog para que puedan subir los trabajos. Que su tiempo libre no se limite a estar como vegetales porque eso, también, te pasa factura emocional”.